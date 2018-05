Grêmio e Fluminense ficam no empate sem gols

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/GFBPA)- Grêmio e Fluminense empataram sem gols em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, na capital gaúcha, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe gaúcha chegar aos 13 pontos e ocupar a oitava posição. Com um ponto a mais, o Tricolor das Laranjeiras agora ocupa a terceira colocação.

O Grêmio mostrou mais ambição de vitória durante os 90 minutos, mas encontrou um adversário disposto a tudo para não sair derrotado de Porto Alegre. O Fluminense lutou bravamente para segurar as investidas dos atacantes da equipe sulista e ainda tentou surpreender o adversário, em jogadas de velocidade, mas acabou prejudicao com a saída do artliheiro Pedro por força de uma lesão muscular.

Na próxima rodada, o Grêmio vai visitar o Bahia na Fonte Nova. O Fluminense vai enfrentar o Paraná, na Vila Capanema.

O Grêmio mostrou seu cartão de visita antes do primeiro minuto em cabeçada de Cícero que Júlio César defendeu sem problemas. O time gaúcho tentava imprimir um ritmo veloz diante de um adversário que tentava surpreender através de lançamentos para seus atacantes. Aos sete minutos, Lima, de calcanhar, tocou para Luan que concluiu para boa defesa de Júlio César.

Depois de dez minutos de sufoco, o Fluminense deu o ar da sua graça. Pedro foi lançado em velocidade, driblou Bressan e foi derrubado por Kannemann. Sornoza bateu a falta e o goleiro Marcelo Grohe defendeu sem problemas. A resposta do time gaúcho veio em chute violento de Everton que desviou na zaga e encobriu o travessão. Logo depois foi a vez de Luan que fez jogada individual, mas foi bloqueado pela zaga carioca e acabou fazendo falta em Richard.

O time dirigido por Renato Gaúcho seguia dominando e não dava chance para que o adversário se organizasse para chegar ao ataque.

Por volta dos 25 minutos, o Grêmio tinha quase 70% de posse de bola e o Fluminense não conseguia chegar na área gaúcha.

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, a bola acabou na cabeça de Kannemann que errou a pontaria e desperdiçou ótima oportunidade.

O Fluminense bloqueava a entrada da sua área e ainda tentava impedir que o adversário penetrasse pelas laterais. Para piorar, o atacante Pedro estava sentindo dores no rosto, machucado após um choque com zagueiros gaúchos no início da partida.

Aos 43 minutos, após boa troca de passes, Lima cruzou na pequena área para a cabeçada de André para uma defesa segura de Júlio César. Nos acréscimos, Everton ainda fez uma última tentativa, mas a a conclusão encobriu o travessão da equipe carioca.

O Fluminense voltou mais aceso no segundo tempo. E uma saída errada da defesa do tricolor gaúcho proporcionou um cruzamento de Sornoza que quase encontrou Pedro em condições de concluir.

O Grêmio só ameaçou aos seis minutos quando Lima cruzou da direita e Luan cabeceou por cima do travessão.

O Tricolor das Laranjeiras criou sua primeira chance aos nove minutos, em contra-ataque rápido. O passe de Sornoza encontrou Pedro em boas condições para concluir, mas o artilheiro desperdiçou a chance de concluir. A resposta gaúcha foi rápida e obrigou o goleiro Júlio César a se empenhar para defender a bola cruzada na pequena área.

Logo depois, o atacante Pedro sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído. Sem o seu artilheiro, o time dirigido por Abel Braga demorou a se encontrar, permitindo que o Grêmio voltasse a pressionar em busca do gol. Everton e Luan criaram bons momentos, mas acabaram concluindo de forma equivocada.

O Fluminense acabou criando uma ótima oportunidade aos 25 minutos. Após cruzamento na área, Renato Chaves concluiu e Marcelo Grohe fez grande defesa. A resposta do time da casa veio em arrancada de Everton que ganhou da zaga e só parou no goleiro Júlio César que saiu na hora certa e bloqueou o chute do atacante gremista.

Aos 29 minutos, Cortez foi lançado por Maicon e cruzou para André que dividiu com a zaga. A bola sobrou para Everton que tentou colocar no canto e bateu na rede pelo lado de fora.

O Fluminense tentava surpreender os donos da casa com toques rápidos no ataque, mas só conseguiu incomodar o Grêmio aos 36 minutos em chute de Matheus Norton que Marcelo Grohe defendeu sem dificuldades.

Renato Gaúcho fez substituições para tentar tornar seu time mais ofensivo, mas o Fluminense se defendia com segurança e impedia que as mudanças dessem resultado.

Aos 47 minutos, após nova pressão gaúcha, Thonny Andersson chutou forte, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Nos minutos finais, o Grêmio tentou de todas as formas chegar ao gol, mas o Fluminense soube se defender bem e segurar o empate.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...