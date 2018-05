Grêmio e Inter empatam sem gols em Gre-Nal truncado

Em casa, time do técnico Renato Gaúcho não conseguiu superar a retranca armada por arquirrival em jogo com poucos lances de perigo

Grêmio e Internacional não passaram do empate em 0 a 0 neste sábado (12), em jogo disputado na Arena do Grêmio e válido pela quinta rodada do Brasileirão.

O jogo foi bastante truncado, com o Grêmio buscando o ataque, mas sem conseguir superar uma forte retranca armada pelo técnico Odair Hellmann.

Ataque contra defesa

Em momentos diferentes no Brasileirão, Grêmio e Internacional iniciaram o clássico com objetivos bem distintos.

Nenhum dos times criava boas jogadas, embora o Grêmio conseguisse fazer boas trocas de passe pelo meio-campo.

Mais entrosado, o time do técnico Renato Gaúcho apostava nas jogadas de bola parada como forma de surpreender o arquirrival.

Na melhor oportunidade do primeiro tempo, aos 36min, Luan cobrou escanteio da esquerda. Geromel subiu bem de cabeça e a bola passou com perigo sobre o travessão de Danilo Fernandes.

Grêmio pressiona

Apoiado por sua torcida, o Grêmio levou perigo ao gol do Inter logo ao 1min da segunda etapa. Maicon lançou Luan na esquerda do campo. O atacante cruzou rasteiro para André, que chutou por cima do travessão.

Aos 8min, Luan voltou a levar perigo ao gol de Danilo Fernandes. O atacante cobrou falta da entrada da área e a bola passou com muito perigo à direita da trave.

O Internacional respondeu aos 10min quando Lucca tocou para Rossi na direita. O atacante chutou forte no canto esquerdo.

Mas o time do técnico Odair Hellmann abriu mão de atacar, esperando o Grêmio em sua defesa. Muitas vezes, com quase todo o time atrás da linha da bola. Aparentemente, satisfeito com o empate.

Aos 30min, Everton se jogou na grande área, em lance com Gabriel Dias, reclamando pênalti. O juiz nada marcou. Sem conseguir superar a retranca do Inter, a estratégia gremista era cavar algum pênalti na área.

Sem conseguir a penetração na grande área, o Grêmio voltou a levar perigo aos 36min. Luan chutou forte, de longe. A bola passou por cima do travessão.

No final do jogo, um sinalizador foi jogado na grande área do Internacional. Os jogadores do time visitante cercaram o árbitro exigindo que o incidente fosse relatado na súmula do jogo. Depois do apito final, houve um princípio de confusão entre as equipes em campo e entre torcedores na arquibancada.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio visita o Paraná Clube, na Vila Capanema, em Curitiba. O jogo será no próximo domingo (20). Já o Internacional recebe a Chapecoense no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida será na segunda-feira (dia 21).

Ficha do jogo

Grêmio 0 x 0 Internacional

Local: Arena do Grêmio

Público e renda: Não disponível

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Maicon, André e Kannemann (Grêmio); Patrick Nascimento, Lucca, Leandro Damião e Rodrigo Moledo (Internacional)

Grêmio: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur (Cívero) e Alisson; André (Thonny Anderson), Everton e Luan. Técnico: Renato Gaúcho

Internacional: Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Zeca (Gabriel Dias); Iago, Rodrigo Dourado e Patrick Nascimento; Leandro Damião (Brenner), Lucca e Rossi (Juan Alano). Técnico: Odair Hellmann

