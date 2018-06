Grêmio e Sport empatam sem gols na Ilha do Retiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)- O Grêmio empatou nesta quarta com o Sport por 0 a 0 na Ilha do Retiro pela 12ª Rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo que tecnicamente deixou a desejar, principalmente no primeiro tempo. Já na etapa final, houve uma melhora da partida com o Tricolor Gaúcho melhor no começo, mas depois dos 10 minutos o Leão cresceu e desperdiçou uma grande oportunidade com Rogério. Desfalcada, a equipe gremista soube conter o ímpeto dos pernambucanos.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 20 pontos e caiu para o quinto lugar. Mas, ao final da rodada, pode perder mais posições. Enquanto isso, o Sport ficou em sétimo lugar com 19 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Atlético-MG no dia 18 de julho, quarta, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena. No mesmo dia, o Sport visita o Ceará, às 19h30, no Castelão.

O jogo – Com vários desfalques o Grêmio ficou todo atrás da linha da bola, enquanto o Sport foi para cima explorando chutes de fora da área e cruzamentos na meta de Marcelo Grohe. O atacante André que defendeu o Leão é muito vaiado quando tocou na bola.

O time pernambucano se soltou para o ataque e assim começou a surgir espaços para o ataque gremista. Aos 10, Cortez encontrou Lima livre na área. O meia girou e bateu forte, mas para fora, sem direção na meta de Maílson. Três minutos depois, Arthur cobrou falta colocada e o arqueiro do Sport segurou sem maiores problemas.

Para tentar encontrar uma brecha no sistema defensivo gremista, o Leão girou a bola de um lado para o outro. Apesar de ter mais posse de bola, o Sport não conseguiu ter objetividade diante de um Grêmio bem postado na defesa. Do meio pra frente o Tricolor Gaúcho sente muito a ausência de Maicon, Luan e Everton. Aos 27, um lance polêmico, Rafael Marques dividiu com Paulo Miranda dentro da área. O árbitro marcou falta do atacante que ficou caído com dores no pé direito.

Nenhuma das duas equipes cedeu espaço o que dificultou as ações ofensivas dos ataques na etapa inicial. A partida está bastante truncada e os times abusaram das faltas o que prejudicou o andamento do jogo.

Diferente do primeiro tempo, o Grêmio voltou mais aceso e tomou as rédeas da partida. Aos 02, André faz pivô e ajeitou para Arthur. O volante rolou para Ramiro, que soltou o pé, mas foi nas mãos do goleiro do Sport. Nova chegada gremista 05, Ramiro faz o cruzamento na cabeça de Thaciano. O meia desviou, mas Maílson fez a defesa. O Leão não conseguiu superar as linhas defensivas do Tricolor Gaúcho.

Assim, o técnico Claudinei Oliveira resolveu colocar mais criatividade no meio-campo retirando Marlone e fazendo entrar Michel Bastos. Aos 13, Michel Bastos dominou pela direita e fez cruzamento rasteiro. Bressan não alcançou a bola que se ofereceu para Rogério e não conseguiu desvio. Marcelo Grohe ficou com ela. Com atuação apagada o meia Lima foi sacado para a entrada de Pepê. Quatro minutos após, Michel Bastos faz lindo lançamento para Rogério nas costas da defesa gremista. Ele ficou cara a cara com Marcelo Grohe e o atacante incrivelmente tropeçou na bola e perdeu ótima chance de abrir o placar.

A partida na etapa complementar ficou mais aberta com os dois times tentando buscar o gol. No encontro contra o ex-clube, o centroavante André foi substituído por Jael sendo vaiado tanto pela torcida do Sport e do Grêmio. O jogador completou 597 minutos sem fazer gols. Arriscando a última cartada o técnico do Sport colocou em campo Everton Felipe e Carlos Henrique nos lugares de Rogério e Gabriel.

Não conseguindo penetrar no sistema defensivo do Grêmio, o Sport arriscou chutes de fora da área. Aos 35, Carlos Henrique dominou pelo meio, girou e bateu muito forte. O goleiro gremista voou e fez uma grande defesa. O técnico Renato Portaluppi para segurar o resultado tirou Thaciano e fez entrar o volante Kaio. A reta final os dois times mostravam cansaço e não conseguiram criar mais nada de chances de gols.

