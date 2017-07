Grêmio elimina Atlético e pega Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O Grêmio confirmou a vaga para as semifinais da Copa do Brasil 2017 ao bater o Atlético Paranaense no jogo de volta por 3 a 2, na Arena da Baixada, em Curitiba. No primeiro jogo, em Porto Alegre, vitória gaúcha por 4 a 0. Agora, o Tricolor encara na próxima fase o Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras.

Precisando balançar muitas vezes as rede para sonhar com a vaga, o Rubro-Negro saiu na frente, com Pablo aproveitando cruzamento, aos 15 minutos da primeira etapa. Mas, aos 26 minutos, Pedro Rocha deixou tudo igual. Depois do intervalo, aos 24 minutos, Everton decretou a virada. Pedro Rocha, aos 34 minutos, fez uma belo gol. De falta, Gedoz descontou e deixou o agregado em 7 a 2.

As atenções dos times agora se voltam para o Campeonato Brasileiro. O Grêmio encara o Santos, domingo, em casa, enquanto o Atlético Paranaense, com um jejum de nove partidas, enfrenta o Vasco da Gama, em Volta Redonda.

O jogo – O técnico atleticano, Fabiano Soares, surpreendeu em entrou com o time bastante modificado, poupando alguns jogadores considerados titulares. Do outro lado, Renato Gaúcho fez o mesmo, com o diferencial de entrar em campo com grande vantagem. Coma bola rolando, o Furacão, que precisava muitos gols, chegou próximo pela primeira vez aos cinco minutos, com Gedoz levantado e Matheus Anjos, por trás da zaga, chegou desviando para fora, com perigo.

O Tricolor esperava e mostrava tranquilidade, fechando bem os espaços. O Rubro-Negro, por sua vez, era menos agressivo do que se esperava. Aos 10 minutos, Luan cruzou e Pedro Rocha apareceu para tocar pela linha de fundo. Até que, aos 15 minutos, Douglas Coutinho fez ótima jogada individual e cruzou rasteiro, na medida para Pablo abrir a contagem. Só faltava mais três para levar a disputa para as penalidades.

O Grêmio tentava sair um pouco mais para diminuir a pressão, já que o gol animou time e torcida da casa. O balde de água fria veio aos 26 minutos, com Pedro Rocha recebendo na entrada da área, cortando a marcação e chutando no cantinho para deixar tudo igual. Felipe Gedoz, aos 35 minutos, buscou o ângulo, mas a bola subiu demais. Aos 38 minutos, Luan recebeu, foi para cima de Wanderson, mas o zagueiro se recuperou para afastar. Clima na Arena já era de desânimo, o Atlético precisava marcar maias cinco gols.

ara a etapa final, as equipes retornaram sem novas mudanças. Logo no primeiro minuto, Gedoz cruzou na área e Pablo subiu para testar pela linha de fundo. O Furacão tinha mais ação, mas criava poucas chances reais. Aos nove minutos, contra-ataque em velocidade e a bola sobrou para Pablo chutar cruzado, à esquerda da meta. O ritmo da partida já não era o mesmo e a vaga a cada minuto ficava mais nas mãos do Grêmio.

Confusão na área gremista, aos 16 minutos, Fernandinho tentou sair jogando, a bola bateu em Gedoz e Marcelo Grohe deixou a meta para agarrar. Aos 18 minutos, Pablo pegou sobra na pequena área e desviou para fora. O Tricolor administrava bem e ainda ampliou a vantagem, aos 24 minutos, com Everton, que recebeu sozinho na área e só teve o trabalho de empurrar para a rede.

O torcedor começou a deixar o estádio, desanimado após ver o time chegar à nona partida sem vencer e a mais uma eliminação no ano. Aos 30 minutos, Gedoz cobrou falta e Marcelo buscou para ceder escanteio. Fechando a contagem, aos 34 minutos, Pedro Rocha recebeu lançamento de Everton, driblou o goleiro Weverton e tocou par ao gol vazio para fazer o terceiro. Aos 41 minutos, Pablo tentou diminuir o prejuízo, mas chutou na rede pelo lado de fora. Gedoz, de falta, diminuiu o prejuízo nos acréscimos.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...