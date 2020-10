Grêmio empata com América de Cali e garante liderança de grupo na Libertadores

O Grêmio encerrou com um empate sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tricolor Gaúcho recebeu o América de Cali na Arena, em Porto Alegre, pela sexta rodada, e ficou no 1 a 1. Kannemann, contra, marcou para os visitantes, enquanto Diego Souza deixou tudo igual nos acréscimos.

Com o resultado, o Imortal termina a primeira fase com onze pontos conquistados e a liderança do Grupo E mantida. Com sete pontos, os colombianos terminaram na quarta posição, foram eliminados da Libertadores e não conseguiram nem uma vaga na Copa Sul-Americana.

O Grêmio conhecerá seu adversário das oitavas de final no sorteio que será realizado nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Paraguai. Os jogos de ida da próxima fase serão entre os dias 24 e 26 de novembro e os da volta ocorrerão entre 1 e 3 de dezembro.

Os gaúchos voltam a campo neste domingo (25), às 18h15, quando encaram o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – Já classificado, o Grêmio não jogou bem no primeiro tempo, não foi eficiente no setor ofensivo e pouco ameaçou o gol do América de Cali. O lance mais perigoso veio aos 25 minutos, quando Lucas Silva bateu forte, rasteiro, e a bola raspou a trave esquerda do goleiro Graterol.

Os colombianos também não conseguiram assustar os donos da casa. Apostando nas saídas em velocidade, os visitantes finalizaram pela primeira vez em direção ao gol apenas aos 38 minutos, em chute de Vergara facilmente defendido por Vanderlei.

Na volta do intervalo, o técnico Renato Gaúcho tentou mudar o ânimo da equipe ao colocar Isaque e Luiz Fernando nos lugares de Lucas Silva e Orejuela. E logo no primeiro minuto da segunda etapa, Pepê tocou para o camisa 9, que girou e bateu rasteiro, com perigo.

Quatro minutos depois, Luiz Fernando tabelou com Diego Souza, invadiu a área e sofreu falta de Marlon Torres dentro da área. O árbitro viu a infração e assinalou a penalidade máxima. No entanto, Robinho cobrou para a defesa de Graterol e desperdiçou a oportunidade.

Na sequência, Vergara fez o cruzamento, Kannemann desviou para trás e mandou contra o próprio patrimônio, sem chances para Vanderlei: 1 a 0 para o América de Cali.

Aos 16 minutos, os colombianos quase ampliaram a vantagem, mas Geromel salvou os donos da casa e roubou a bola de Vergara, que entrava livre na área gremista. Os gaúchos responderam aos 27, quando Everton foi lançado por Diego Souza e cabeceou perigosamente para fora.

O Grêmio tentou chegar ao gol de empate nos minutos finais, mas pouco produziu para igualar o marcador. Nos acréscimos, Kannemann discutiu com Cabrera e levou o segundo cartão amarelo, deixando o Tricolor com um jogador a menos.

E no apagar das luzes, Velasco tocou com a mão na bola dentro da área após chute de Isaque, e o árbitro marcou outro pênalti para os mandantes. Diego Souza foi para a cobrança e, com paradinha, converteu para garantir o empate.

