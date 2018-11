Grêmio empata com o Vitória e pode perder vaga no G4 para o São Paulo

O Grêmio empatou neste domingo com o Vitória por 0 a 0 no Barradão pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, o Tricolor Gaúcho criou boas chances de gols, mas esbarrou no goleiro João Gabriel que fechou a meta baiana. Por sua vez, os baianos não mostraram força e estão muito próximos de voltar à segunda divisão.

Com o resultado, o Grêmio segue em quarto lugar com 63 pontos e pode perder essa posição caso o São Paulo vença o Sport na segunda, no Morumbi. E o Vitória permanece em penúltimo com 37 pontos.

Na última rodada o Vitória visita o Palmeiras no dia 02 de dezembro, domingo, às 17h(de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Corinthians na Arena.

O Tricolor Gaúcho fez marcação adiantada o que dificultou a saída de bola dos baianos. Pelos lados do campo, os gaúchos tentaram envolver os mandantes.

Com o passar do tempo, o Grêmio foi encurralando o Vitória no seu campo de defesa. Aos 12, Everton arrancou, entrou na área e finalizou, mas o goleiro João Gabriel fez a defesa. Um minuto depois, Jean Pyerre cobrou na pequena área. Cícero desviou e a bola fez no pé da trave.

Bem melhor na partida, os comandados de Renato Gaúcho pecaram no último passe. Já os donos da casa não conseguiam se impor no Barradão. Aos 24, Marcelo Benítez, lesionado, foi substituído por Fabiano. O garoto Jean Pyerre mostrou boa movimentação no meio-campo gremista.

O Vitória criou uma boa chance aos 31, quando Lucas Fernandes passou pela marcação de Cortez com facilidade, cortou para o meio e encontrou Léo Ceará dentro da área. O atacante finalizou sobre o gol de Paulo Victor. A equipe gremista intensificou a pressão em busca do primeiro tento.

Para ganhar mais criatividade do meio pra frente, o técnico do Grêmio faz entrar Alisson no lugar de Michel. Aos 40, Léo Moura driblou Fabiano e abriu um clarão na defesa do Vitória. Mas o chute bateu em Lucas Ribeiro no caminho do gol.

Mesmo com mais posse de bola, o Tricolor Gaúcho pecou muito no último passe e nas finalizações. Por sua vez, os baianos se mostraram um time desorganizado na defesa e com chegadas esporádicas no ataque.

O panorama do segundo tempo seguiu igual ao do primeiro, o Grêmio com a iniciativa e o Vitória todo recuado no seu campo de defesa. Muitos erros de passe por parte dos dois times que pouco conseguiam criar no setor do meio-campo.

Em uma blitz gremista, o time de Renato Gaúcho por pouco não abriu o placar. Aos 11, Cortez recebeu lançamento longo e tocou para Everton. O camisa 11 balançou e encontrou Alisson livre, mas João Gabriel faz a defesa. Aos 12, Everton encontrou Léo Moura na área, livre. André dividiu com o zagueiro na pequena área, mas o goleiro novamente fez a defesa, evitando o gol dos gaúchos. Aos 13, Everton entrou na área driblando pela esquerda e finalizou. O arqueiro voou para impedir o gol gremista.

A grande figura nessa etapa final foi o goleiro João Gabriel que fez intervenções importantes garantindo o empate. Em contra-ataque, aos 19, Léo Ceará recebeu dentro da área, girou em cima de Geromel e bateu de pé esquerdo. Paulo Victor voou e impediu o gol dos anfitriões.

Sem conseguir entrar na área, a equipe gremista começou a usar a bola aérea. Aos 26, Alisson levantou na área. Jael tentou, mas a bola sobrou para Geromel, que finalizou de perna esquerda. João Gabriel caiu e segurou firme. Dois minutos depois foi a vez do Vitória assustar através de Yago, que recebeu de Lucas Fernandes dentro da área e bateu cruzado, no alto. O goleiro do Grêmio voou para espalmar a bola para fora.

Na sequência, aos 31, Jael ganhou da zaga após lançamento longo de Everton e deixou Thonny Anderson livre para fazer o gol. O camisa 27 demorou, tentou driblar a marcação e chutou para fora. Em termos ofensivos, o Tricolor Gaúcho apelou para cruzamentos e arremates de longe. Aos 37, Jael dominou a cobrança de escanteio na área. Fabiano cortou e Geromel, de frente para o gol, finalizou para fora.

Aos trancos e barrancos, a pressão gremista aumentou para tentar vencer em território baiano. Aos 43, Lucas Fernandes fez boa jogada individual, passou no meio de três, mas finalizou por cima do gol de Paulo Victor. Apesar de ter se esforçado muito e martelado, o Grêmio não teve qualidade para superar o Vitória.

Já no finalzinho os gremistas tiveram duas chances para vencer o jogo. Aos 47, Everton cobrou falta rápida para Léo Moura dentro da área. O lateral bateu forte, mas parou no goleiro João Gabriel. Aos 48, Everton finalizou após cruzamento, a bola tocou na trave e passou por toda a extensão do gol.

Fonte:Gazeta Esportiva

