Grêmio empata e está nas finais do Gauchão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – Depois de abrir vantagem de 2 a 0 em cima do Avenida no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio só empatou na noite dessa quarta-feira, dessa vez diante de seu torcedor, na Arena. Com um time mesclado de reservas e titulares, a equipe de Renato Gaúcho não precisou se esforçar muito para garantir o 1 a 1 no placar e confirmar sua classificação. Na grande final, o Tricolor vai encarar o Brasil de Pelotas. Serão dois confrontos. O primeiro dia 1º de abril, na Arena, e o segundo dia 8, no Bento de Freitas.

Sob os olhares de André, ex-Sport Recife e novo centroavante gremista, os donos da casa deixaram claro que não se acomodariam na vantagem conquistada em Santa Cruz do Sul. Já o Avenida, apesar da necessidade de uma goleada histórica, reconheceu a própria limitação e se fechou atrás, talvez na tentativa de evitar uma nova derrota acachapante.

Mesmo assim, em poucos minutos o Grêmio já exigiu boas defesas do goleiro Rodrigo. A pressão surtiu efeito aos 30 minutos, quando Arthur chegou dentro da área, recebeu de Hernane e mandou de primeira para dentro do gol.

Na etapa final, como já era de se esperar, o Grêmio se acomodou e diminuiu o ritmo. Bom para o Avenida, que aproveitou para marcar pelo menos seu gol de honra com Diego Torres. Mas, não passou disso, e os gremistas puderam comemorar a classificação à final depois de ficar com a última vaga na primeira fase.

Mais cedo, diferente do que aconteceu na Arena, Brasil de Pelotas e São José fizeram um confronto marcado pelo equilíbrio do estádio Bento de Freitas. E assim como no duelo de ida, o jogo mais uma vez terminou empatado em 1 a 1. Dessa vez, Clayton abriu o placar para os visitantes e Lourency empatou aos 18 minutos da etapa final.

Nos pênaltis, o goleiro Marcelo Pitol se transformou em herói ao defender a cobrança de Porcellis. Antes, Rafinha acertou a trave. Como o Brasil converteu todas suas cobranças, ficou com a vitória por 4 a 3.

