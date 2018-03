Grêmio faz 3 a 0 no Internacional e encaminha vaga para semifinal

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo) – A combinação de resultados da última rodada, inclusive a vitória do Grêmio sobre o Internacional, colocou os dois rivais frente a frente nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O primeiro capítulo do duelo foi escrito neste domingo, na Arena Tricolor, e com vitória da equipe da casa por 3 a 0, no Gre-Nal de número 414 da história.

O triunfo do Grêmio foi também o terceiro em clássicos na recém-construída arena. Em 11 jogos, foram seis empates e apenas um triunfo do Internacional.

Melhor em quase todo o primeiro tempo, a equipe comandada por Odair Hellmann sofreu com a máxima do futebol de quem não faz, toma. Depois de obrigar Marcelo Grohe a fazer duas grandes defesas, acabou sofrendo o gol do Grêmio aos 48 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Inter pouco fez ofensivamente e ainda viu Jael ampliar a vantagem, em bela cobrança de falta, e Arthur fechar a partida.

O jogo de volta, que decide a equipe classificada para as semifinais do Campeonato Gaúcho, será na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h45 (de Brasília). Para se classificar de forma direta, o Colorado precisa golear o rival por 4 a 0.

Os primeiros minutos da etapa inicial na Arena do Grêmio foram, praticamente, a continuação da partida do último domingo na casa Colorada. O ímpeto ofensivo do Internacional foi a tônica de quase todo o primeiro tempo, além das chances mais perigosas e um time melhor posicionado para correr poucos riscos ofensivamente. Na segunda metade, porém, Renato Gaúcho acertou o time, que foi para o intervalo na frente do placar.

A partida começou bastante movimentada e logo aos três minutos Marcelo Grohe teve que aparecer de forma efetiva para evitar o primeiro gol do Inter. Em cobrança de falta de D’Alessandro, Rodrigo Dourado subiu mais que a defesa e testou firme no meio da meta, obrigando a defesa. A resposta do Grêmio veio com Everton aos seis minutos, mas a conclusão saiu por cima.

Aos 24 minutos, o Internacional esteve muito perto do primeiro gol, mas parou novamente em Marcelo Grohe. Rodrigo Dourado abriu para Edenílson, que cruzou na cabeça de Patrick. O atacante conseguiu um ótimo cabeceio que entraria no ângulo, não fosse mais uma intervenção do arqueiro gremista. A resposta do Tricolor, reativo até então, veio novamente com uma jogada individual seguida de um chute de fora da área. Luan mandou por cima.

A partir dos 30 minutos, a gritaria e os conselhos de Renato Gaúcho à beira do campo surtiram efeito e o Grêmio melhorou na partida, tomando a iniciativa das jogadas, mas parando no meio-campo congestionado do adversário. Todo o esquema de Odair Hellmann caiu por terra aos 48 minutos quando, em bela troca de passes, Ramiro recebeu de Luan e cruzou rasteiro encontrando Everton no segundo pau, que apenas empurrou para as redes.

O segundo tempo teve o Grêmio amplamente superior desde o início. Com uma postura semelhante a reta final do primeiro tempo, os comandados de Renato Gaúcho criaram dificuldades para Marcelo Lomba, que apareceu de forma providencial aos 12 minutos para impedir que a cabeçada de Geromel se tornasse o segundo gol.

A disposição do time da casa se converteu no segundo tento poucos minutos depois. Aos 18, Jael executou com perfeição a cobrança da falta e colocou no ângulo do arqueiro Colorado, que nada pôde fazer. A vantagem ainda maior abateu o time visitante, que “se perdeu” e sofreu o terceiro. Aos 32 minutos, Arthur recebeu, carregou e tocou na saída de Lomba para ampliar.

O gesto de Renato Gaúcho após o terceiro gol indicou a postura da sua equipe nos minutos finais. Pedindo para o time ficar com a bola, o treinador ainda viu novamente Marcelo Grohe operar um milagre. Dourado recebeu dentro da área e bateu firme na frente do goleiro, que se jogou para espalmar.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...