Grêmio faz 5 a 0 no Cerro e assume liderança do Grupo 1 na Libertadores

O Grêmio assumiu a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores durante a noite desta terça-feira. Empurrado por mais de 44 mil torcedores, o time dirigido por Renato Gaúcho goleou o paraguaio Cerro Porteño por 5 a 0, na Arena, com gols de Everton (2), Ramiro, Jael e Cícero, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.

Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou a oito pontos, um a mais que o clube de Assunção, que agora ocupa o segundo lugar. Defensor-URU (4) e Monagas-VEN (3), segundo e terceiro colocados, respectivamente, complementam a classificação da chave.

O próximo compromisso do Grêmio é o duelo com o Santos, domingo, às 19 horas (de Brasília), em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, os gaúchos voltam a campo no dia 15, às 21h30, para enfrentar o Monagas, na Venezuela. No mesmo dia, mas às 19h15, o Defensor recebe o Cerro, em Montevidéu.

O Jogo – A primeira chance de gol da partida foi do time paraguaio. Logo aos três minutos, Rodrigo Rojas cobrou falta fechada, a bola quicou na área do Grêmio, e o goleiro Marcelo Grohe teve de se esticar todo para mandar pela linha de fundo.

Após o susto, o Grêmio tentou pressionar o Cerro, mas tinha muitas dificuldades de sair da marcação dos visitantes. Até Jael receber no meio, fazer o pivô e tocar na medida para Everton, que chutou forte no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Antony Silva, abrindo o placar aos 27 minutos.

Embalados por sua torcida, os mandantes ampliaram a vantagem logo em seguida, quando Bruno Cortez foi até a linha de fundo e cruzou pela esquerda. Ramiro, aproveitando a marcação mal feita pelos zagueiros, subiu na segunda trave para testar no canto direito de Silva, deixando o Tricolor em ótima situação antes do intervalo.

A situação gremista ficaria ainda melhor no início da etapa complementar. Aos quatro minutos, Luan bateu escanteio por baixo na primeira trave. Com o desvio de Geromel, a bola cruzou a pequena área e se ofereceu para Jael, que só empurrou para a rede.

O que era uma boa vitória tornou-se goleada aos 27 minutos. Aproveitando os espaços deixados pelo Cerro, que àquela altura partiu para o ataque a fim de diminuir o prejuízo, Luan avançou pelo meio e deixou Everton na cara do gol. O atacante tocou bem na saída do goleiro e balançou as redes pela segunda vez na noite.

O Grêmio fechou a conta aos 37 minutos. Cícero, que havia entrado há pouco, subiu mais alto que a marcação após cobrança de escanteio de Luan e tocou de cabeça para dar números finais à partida e fazer a festa da torcida na arena.

Fonte: Gazeta Esportiva

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br

