Grêmio goleia Botafogo e retorna ao G-4

O Grêmio venceu neste sábado o Botafogo por 4 a 0 na Arena pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Numa grande atuação de Jael que fez dois, Alisson e André completaram o marcador. O Tricolor Gaúcho não tomou conhecimento do Fogão que foi presa fácil e não ofereceu resistência.

Com o resultado, o Grêmio saltou para a quarta posição com 40 pontos. E o Botafogo caiu para o 13º lugar com 25 pontos.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Santos na quinta, às 19h(de Brasília), no Pacaembu. Já o Botafogo recebe na quarta o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Engenhão.

Com o gramado molhado devido a forte chuva que caiu em Porto Alegre, as duas equipes encontram dificuldades de tocar a bola. Aos 07, Luan cobrou falta na área. Cicero apareceu bem para o cabeceio, mas mandou a bola por cima do gol. Um minuto depois, Yago recuou errado para Saulo, que tirou de qualquer maneira. Na sobra, Luan chutou, mas a bola explodiu no braço esquerdo de Joel Carli. O árbitro apitou penalidade em favor do Grêmio. Aos 11, Jael de cavadinha cobrou, deslocou o goleiro Saulo e morreu no fundo da rede.

O técnico Renato Portaluppi foi forçado alterar o time, aos 16, porque o volante Maicon, lesionado, saiu para a entrada de Alisson. Pelos lados do campo, o Tricolor Gaúcho chegou com facilidade. Aos 21, Cortez apareceu bem pela esquerda, tabelou com Everton. O lateral tentou cruzar para Jael, que não chegou. Atacante do Grêmio reclamou e diz que foi puxado.

Para chegar ao empate, o Fogão está dando generosos espaços e a equipe gremista tem levado muito perigo nas jogadas de contra-ataque. Aos 25, Geromel abriu para Alisson, que puxou pela direita. Ele cruzou para Everton, que aparecia livre. Mas camisa 11 não conseguiu o domínio. Jean faz o corte. Em mais uma troca envolvente de passe quase os gaúchos ampliaram. Aos 31, Luan cruzou pela direita na área. Jael recebeu e chutou no travessão.

Na frente do placar, os donos da casa, recuaram o time e conseguem explorar as fragilidades defensivas apresentadas pelo Botafogo. Aos 40, em novo contra-ataque, Everton optou por arriscar o chute de longe. Saulo conseguiu encaixar para a defesa.

Em uma tarde inspirada mais uma vez, Jael ampliou o placar. Aos 44, Cicero enxergou o centroavante dentro da área e lançou para atacante. O camisa 9 conseguiu espaço, dominou e chutou sem chances para o goleiro Saulo.

Sem encontrar muita resistência, o Grêmio está vencendo o jogo com grandes atuações de Cícero, Everton e Jael. Já o Botafogo tem muitas limitações técnicas e por mais esforço que tenha feito foi batido com naturalidade.

Jael seguiu infernizando a defesa do alvinegro, principalmente em cima de Joel Carli. Com 02 minutos, Luan cobrou falta, e bola explodiu na barreira. Na sobra, Cicero arriscou, mas Saulo conseguiu a defesa. Apesar da vantagem, o Tricolor Gaúcho não se acomodou nesse segundo tempo e quase marcou o terceiro. Aos 07, Everton recebeu na esquerda e tentou cruzamento para Jael. Defesa do Botafogo afastou, na sobra. Everton apareceu de novo e pegou a sobra. Chute bateu na trave.

Mais uma vez o meio-campo gremista trabalhou, numa troca de passes rápidas e ampliou a vantagem. Aos 15, sem marcação, Alisson enxergou espaço, arriscou e acertou bonito chute de longe. Os visitantes estão entregues em campo e mostram nenhuma reação. Aos 21, Everton recebeu bonito lançamento, avançou na rapidez e chutou com espaço no canto esquerdo. Saulo conseguiu alcançar e fez bonita defesa para evitar o quarto gol. Aos 27, Léo Moura cruzou pelo alto, e Everton cabeceou. Saulo faz a defesa.

O zagueiro Joel Carli viveu um dia infeliz e fez mais uma penalidade. Aos 29, a bola bateu no braço do defensor, após o chute de André. Aos 30, André cobrou pênalti bem batido. Saulo até acertou o canto, mas atacante bateu com precisão e força. Aos 35, Alisson recebeu na direita e arriscou cruzando. Bola passou na frente do gol, mas não havia ninguém para concluir.

Na reta final da partida, o Grêmio tratou de administrar a vantagem, tocou a bola e alcançou resultado positivo na Arena. Por sua vez, os cariocas terão que lutar muito no Brasileirão para seguir na primeira divisão.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/GFBPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...