Grêmio goleia Sport e diminui vantagem para o Corinthians

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) – Em jogo único neste sábado, o Grêmio venceu o Sport por 5 a 0, na Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com resultado, o Tricolor Gaúcho segue na vice-liderança do torneio, com 43 pontos, e diminui a vantagem do líder Corinthians para sete pontos de diferença. Já, o Leão permaneceu com 29 pontos, mas caiu para a décima-primeira colocação.

Com atuação destacada, o lateral Edílson, que completou 100 jogos pelo Tricolor, marcou um dos gols da partida e, em uma linda jogada individual, deu assistência para o garoto Everton marcar o segundo. Além deles, Fernandinho marcou duas vezes e fez uma assistência para o garoto Dionathã marcar.

No estádio, algumas presenças ilustres. O atacante Pedro Rocha, vendido ao Spartak-RUS, e o volante Cristian, do Corinthians, que deve ser anunciado pelo Grêmio, assistiram à partida no camarote. No intervalo do jogo, Pedro Rocha foi ao gramado, junto ao pai Jessé, para se despedir da torcida gremista.

O Grêmio entrou em campo com quatro desfalques no time titular. Os atacantes Luan e Lucas Barrios estão defendendo as suas Seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Já o zagueiro Pedro Geromel ainda se recupera de uma lesão.

No Sport, o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com o Everton Felipe no banco. O jogador esteve prestes a sair do clube pernambucano e o treinador acredita que o atleta não esteja com a cabeça 100% no jogo. Além disso, o comandante promoveu a estreia de Wesley no time.

