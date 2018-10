Grêmio goleia Tucumán e pega o River Plate na semifinal da Libertadores

O Grêmio goleou nesta terça-feira o Atlético Tucumán por 4 a 0 na Arena pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Após um início confuso, o Tricolor Gaúcho se impôs com naturalidade e ainda contou com a expulsão do goleiro Luchetti. Luan finalmente demonstrou futebol de qualidade que o levou a ser escolhido como o melhor da América em 2017. Os gols foram marcados por Luan, Cícero, Sánchez (contra) e Jael.

Na semifinal o Grêmio enfrenta o River Plate que derrotou o Independiente por 3 a 1 no Monumental de Nuñez. As datas dos confrontos ocorrem nos dias 24 e 31 de outubro. O primeiro jogo será na Argentina e a partida de volta acontecerá em Porto Alegre.

Pelo Brasileirão o Tricolor Gaúcho recebe no sábado o Bahia, às 21h(de Brasília), na Arena. Atualmente a equipe gremista ocupa o quarto lugar na competição, com 50 pontos, e quer diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

No embalo da torcida, o Grêmio vai para cima com objetivo de ampliar a ótima vantagem adquirida na primeira partida. Entretanto os argentinos começam assustando a meta de Grohe, aos 03, Acosta pegou o rebote e soltou a bomba, que tirou tinta da trave do arqueiro gremista.

Apesar da desvantagem o Tucumán foi para frente e tem dado trabalho a defesa do Tricolor Gaúcho. Aos 11, Acosta recebeu na esquerda e soltou a bomba, mas Grohe defendeu. Os visitantes se mostram mais incisivos quando vão ao ataque. Já os donos da casa parecem sentir muito a falta do volante Maicon e estão ficando com menos posse de bola.

Por pouco a equipe gremista não abriu o placar. Aos 16, após furada de Cabral, Luan avançou com a bola e acionou Everton, que chutou para fora. Três minutos depois, Luan faz a jogada e tocou para Alisson, que chutou, mas a bola bateu em Lamas e saiu pela linha de fundo. Aos 27, Everton arrancou em velocidade e chutou na saída de Luchetti. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora.

Houve um crescimento no rendimento do Grêmio depois dos 20 minutos tanto que já criou três chances reais de gols. Mas o Tucumán mais uma vez assustou em jogada de velocidade. Aos 32, Barbona tocou para Acosta, que soltou a bomba, mas a bola saiu rente à trave de Grohe.

Mostrando mais qualidade os comandados de Renato Portaluppi abrem o placar. Aos 35, Léo Moura cruzou da direita para Thaciano, que errou o cabeceio, mas levou sorte. A bola sobrou para Luan, que, quase em cima da linha, entrou com ela para o fundo das redes. Aos 37, Luan acionou tocou para Alisson, que tentou driblar Luchetti, mas o goleiro derrubou o atacante dentro da área. O árbitro apitou sem titubear penalidade em favor dos gremistas. Depois a arbitragem conferiu o VAR e expulsou o goleiro Luchetti. Aos 43, Cícero bateu rasteiro no canto direito de Sánchez, que saltou para o lado esquerdo.

Após um começo vacilante, o Grêmio equilibrou a partida e com relativa tranquilidade ampliou a vantagem que havia conquistou no jogo de ida. Os destaques ficaram por conta das atuações de Grohe, Geromel, Kannemann, Cícero, Luan e Everton.

Tendo mais um jogador em campo, o Tricolor Gaúcho tratou de administrar o resultado no segundo tempo e especular jogadas de velocidade. Sem dificuldade os anfitriões chegam ao terceiro gol. Aos 07, Luan tocou para Alisson, que chutou, a bola bateu em Lamas e acertou Alejandro Sánchez. O goleiro mandou para trás. Mercier ainda se atirou para tentar evitar, mas não conseguiu. Em rápido contra-ataque, aos 13, Thaciano tocou para Luan, que acionou Alisson. Sem goleiro, o atacante chutou em cima de San Román.

O Grêmio não relaxou e seguiu avançando a marcação buscando o quarto tento. Depois de uma sequência de atuações apagadas, o meia Luan vem realizando uma grande jornada na noite de hoje. Aos 38, Cortez cruzou para Thaciano, que chutou para fora.

Classificado para a semifinal, o time gremista fez o tempo passar e trocou passes. Ainda sobrou tempo para o Grêmio marcar mais um gol. Aos 44, Jael recebeu de Douglas, invadiu a área e é derrubado por Cabral. Aos 46, Jael bateu rasteiro no canto de Sánchez, que saltou para o lado esquerdo.

