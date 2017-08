Grêmio leva susto, mas elimina Godoy Cruz e avança na Libertadores

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: pressão do Grêmio. Luan faz lindo lançamento para Pedro Rocha, que recebe na área e bate cruzado. Angileri espalma para a linha de fundo. Três minutos depois, Pedro Rocha recebe novo lançamento e cai dentro da área. O árbitro mandou seguir. Não tardou e o Tricolor ampliou o placar, para alívio da torcida na Arena. Geromel roubou a bola no campo de defesa, arrancou e passou para Luan. O camisa 7 abriu para Barrios na direita. O atacante chutou cruzado na trave. Pedro Rocha acompanhou toda a jogada e empurrou para o gol.

Mas o gol não abateu o Grêmio. Pelo contrário. O time de Renato Portaluppi começou a sufocar os argentinos. Aos 16 minutos, Luan recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu no canto. Burián desviou, e a bola bateu na trave esquerda. Um minuto depois o Grêmio teve um gol anulado, após Kannemann pegar rebote de escanteio. E o domínio do Grêmio resultou em gol aos 28 minutos. Ramiro acionou Luan na linha de fundo, o camisa 7 chutou cruzado, e o goleiro Burián bateu roupa. Barrios aproveitou a bola viva dentro da área e rolou para Pedro Rocha, que apenas completou para o fundo da rede.

Godoy avançou as linhas e imprimiu total pressão ao Grêmio. Começou o jogo acelerado. Logo aos 4 minutos, Garro recebeu nas costas de Cortez e chutou forte. Marcelo Grohe apareceu bem e realizou boa defesa. O Tricolor deu a resposta aos 10 minutos. Apertado por dois no meio, Barrios usou o recurso que tinha e fez lindo lançamento de letra para Pedro Rocha. O atacante foi à linha de fundo, mas não conseguiu ganhar dos zagueiros argentinos. Mas a pressão do Godoy Cruz surtiu efeito. Aos 13 minutos, Correa recebeu na intermediária e soltou uma bomba. Grohe chega a tocar na bola, mas não evita o gol.

O Grêmio espera agora o vencedor de Botafogo e Nacional do Uruguai, que jogam nesta quinta-feira, no Nilton Santos, para saber o seu adversário na próxima fase.

Quem se destacou no dia em que o Liverpool da Inglaterra enviou um representante ao Brasil para observar Luan foi outro atacante. Pedro Rocha fez os dois gols da vitória tricolor nesta noite. Correa descontou para os argentinos ainda no primeiro tempo.

Por LANCE! – O Grêmio está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. O Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1 o Godoy Cruz, da Argentina, na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pelas oitavas de final.

