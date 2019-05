Grêmio perde do Ceará e é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) -O Grêmio está cada vez mais longe da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1 no Estádio Castelão. Ricardinho e Michel (contra), marcaram para o Vozão. Everton descontou.

Com mais uma derrota, o time de Renato Portaluppi já está 11 pontos atrás do líder do Palmeiras, com apenas cinco rodadas transcorridas. A equipe é a vice-lanterna do Brasileirão com 2 pontos. O Ceará foi a 6 e é o 12º.

A etapa inicial foi movimentada no Castelão. O Ceará foi melhor que o Grêmio, apesar de o time gaúcho ficar mais com a bola. O primeiro gol do time de Enderson Moreira veio com uma bela jogada coletiva.

Com apenas dez minutos, Leandro Carvalho acionou Samuel Xavier na lateral de ataque. O lateral encontrou Thiago Galhardo na entrada da área. Um toque sutil de calcanhar do meia e finalização certeira de Ricardinho, sem chances para Paulo Victor.

Depois, com 23 jogados, O Ceará puxou contra-ataque pela esquerda. Sobral deu passe em profundidade para Thiago Galhardo. Na esquerda, o meia cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e Michel, tentando cortar, mandou contra o próprio gol.

Com a desvantagem, o Grêmio ficou mais com a bola e foi presente no campo ofensivo. Mas só assustou Richard em uma jogada individual de Matheus Henrique. De resto, sem trabalho coletivo.

Everton, quando recebeu em condições de driblar e finalizar, descontou e deu esperanças para o segundo tempo gremista aos 30 minutos. No segundo tempo, o Grêmio tentou pressionar, mas não conseguiu empatar o duelo.

