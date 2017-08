Grêmio perde para o Botafogo e desperdiça chance de se aproximar do líder

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo) – Depois de cinco partidas, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado neste domingo, no estádio Nilton Santos, a equipe de General Severiano derrotou o Grêmio por 1 a 0, gol marcado por Leandrinho no primeiro tempo. O resultado fez o Botafogo chegar aos 28 pontos ganhos, no oitavo lugar. O Grêmio desperdiçou a chance de se aproximar do líder Corinthians e segue na segunda colocação com 39 pontos ganhos.

Os dois times utilizaram equipes reservas por causa dos compromissos do meio de semana pela Copa do Brasil. E o Botafogo soube utilizar o mando de campo para dominar a maior parte do jogo e merecer o resultado. O Grêmio demorou a acordar na partida e ainda desperdiçou uma grande chance, quando Gatito Fernândez defendeu um pênalti cobrado por Marcelo Oliveira.

Na próxima rodada, o Botafogo vai visitar a Ponte Preta, em Campinas. O Grêmio vai receber o Atlético-PR, em Porto Alegre.

O jogo – O Botafogo começou a partida de forma mais agressiva e, logo aos seis minutos, marca o primeiro gol. Após falha de Kaio, Brenner investe e lança Leandrinho que entra na área e toca na saída de Paulo Victor para abrir o marcador.

Mesmo com a vantagem, o time carioca seguiu no ataque e, aos nove minutos, Bruno Silva arriscou e mandou por cima do travessão. Logo depois, o lateral Gilson tentou o cruzamento e quase surpreendeu Paulo Victor. O goleiro da equipe gaúcha conseguiu espalmar para escanteio. A pressão alvinegra prosseguiu e, aos 11 minutos,foi a vez de Léo Valencia investir pela direita e cruzar na pequena área, mas os atacantes chegaram atrasados.

O Grêmio encontrava muita dificuldade para sair da defesa e tentava apelar para os chutões como forma de habilitar os atacantes. Só depois dos 15 minutos é que a equipe comandada por Renato Gaúcho passou a tocar melhor a bola e se aproximar da defesa carioca. Aos 21 minutos, Lincoln bateu escanteio, Bressan desviou de cabeça e Batista concluiu. O zagueiro Emerson Silva salvou em cima da linha, evitando o empate.

O Botafogo respondeu com Guilherme que se livrou de Bressan e chutou para ótima defesa de Paulo Victor. O Grêmio quase chegou ao empate aos 28 minutos quando Everton recebeu na área e chutou. A bola desviou na zaga e quase enganou Gatito Fernández. O goleiro botafoguense voltou a aparecer bem aos 36 minutos, defendendo um chute de Everton.

Aos 43 minutos, Everton tentou a jogada individual e foi derrubado por Emerson Silva na entrada da área. Fernandinho bateu a falta ,o juiz viu toque de mão de Matheus Fernandes que integrava a barreira e marcou pênalti. Marcelo Oliveira bateu no canto esquerdo e Gatito Fernández fez a defesa, espalmando para escanteio. Foi a sétima defesa de pênalti do goleiro paraguaio na atual temporada.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma marcação mais adiantada. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, Marcelo Oliveira subiu mais do que a zaga, mas mandou por cima do travessão. O Botafogo só chegou aos quatro minutos em cruzamento fechado de Arnaldo para Brenner, mas o atacante gaúcho não conseguiu alcançar a bola.

Aos oito minutos, Lincoln foi derrubado por Leandrinho nas imediações da grande área. O próprio Lincoln bateu e a bola subiu muito. Cinco minutos depois, Léo Valencia tabelou com Bruno Silva e chutou para ótima defesa de Paulo Victor. Irritada com as marcações da arbitragem, a comissão técnica do Botafogo reclamou muito e o preparador físico foi expulso de campo. Aos 19 minutos, o lateral Arnaldo fez ótima jogada individual, se livrou de dois marcadores, mas o goleiro Paulo Victor saiu com precisão e impediu a conclusão do jogador alvinegro.

O atacante Dionathã entrou no lugar de Batista e logo deu trabalho para Gatito Fernândez que defendeu, com dificuldade, o chute do jogador gremista. O jogo caiu de ritmo e os dois treinadores fizeram alterações nas equipes. Jair Ventura colocou dois zagueiros e um volante em campo para defender a vantagem, enquanto Renato tentou dar mais agressividade ao seu time.

Aos 37 minutos, Guilherme desarmou Fernandinho e arrancou em velocidade para o ataque. Léo Valencia e Fernandes se colocaram para receber o passe, mas o atacante decidiu finalizar e mandou a bola bem longe do gol de Paulo Victor. O Grêmio aumentou a pressão em busca do gol do empate. Aos 43 minutos, Fernandinho trocou passes com Kaio e chutou forte. A bola desviou em Marcelo e quase enganou o goleiro Gatito Fernández. Nos acréscimos, o time alvinegro ainda teve a chance de marcar o segundo gol. Gilson recebeu ótimo passe de Bruno Silva e chutou forte, tirando tinta da trave defendida por Paulo Victor.

