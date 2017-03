Grêmio perde para o São Paulo-RS e enfrentará o Veranópolis na semifinal do Gauchão

Fonte: Lancenet (foto: arquivo/assessoria) – Na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, São Paulo-RS e Grêmio se enfrentaram, para a definição da posição do Grêmio e da fuga do rebaixamento, por parte dos donos da casa. Após falha de Bruno Grassi, Claylton fez o gol da vitória do São Paulo por 1 a 0. Nas quartas de final, o Tricolor gaúcho enfrentará o Veranópolis, e a primeira partida será no estádio Antônio David Farina.

A partida começou com o Grêmio buscando o resultado, e a primeira oportunidade veio com Lincoln, mas o atacante pegou mal na bola e jogou longe. A resposta do São Paulo-RS veio na sequência: após lateral, Leomir girou e chutou por cima do gol. Os donos da casa seguiram em cima e Pilões quase marcou um belo gol, mas Grassi defendeu. No último lance do primeiro tempo, Fernandinho cobrou falta, mas a bola desviou na barreira e saiu por cima da meta.

Nos primeiros segundos do segundo tempo, o Grêmio quase abriu o placar com Jailson, mas a finalização saiu pela linha de fundo. Após cobrança de falta, Bressan cabeceou para fora. O São Paulo-RS chegou mais uma vez com Leomir, e Bruno Grassi salvou o Tricolor mais uma vez. Quando a partida ficou mais morna, os donos da casa abriram o placar: aos 30, Bruno Grassi soltou a bola e Claylton jogou para o fundo do gol, 1 a 0. Após os gols, Renato lançou a equipe ao ataque, e conseguiu chegar duas vezes antes do fim do jogo: aos 42, Maxi Rodriguez cobrou falta na trave e aos 45, Maxi cruzou e Thyere cabeceou para milagre de Roballo.

