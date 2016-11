Grêmio sai na frente em decisão da Copa do Brasil

Gols: Pedro Rocha, aos 29min do 1º tempo; Pedro Rocha, aos 9, Gabriel, aos 36, e Everton, aos 45min do 2º tempo

Mesmo com mais de 45 mil torcedores contra, os gaúchos não sentiram a pressão vinda das arquibancadas e buscaram o ataque logo no começo da partida.

O Grêmio saiu na frente na decisão da Copa do Brasil. No Mineirão, o clube gaúcho venceu o Atlético-MG por 3 a 1, nesta quarta-feira (23), e deu um grande passo para garantir o título da competição nacional.

