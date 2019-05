Grêmio sai na frente mas cede empate ao Avaí na Ressacada

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) – O Grêmio empatou nesta quarta-feira com o Avaí por 1 a 1, no Estádio da Ressacada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida sofrível tecnicamente, o Tricolor Gaúcho usou uma equipe mista e em nenhum momento conseguiu se impor sobre o Leão da Ilha. Os donos da casa, na base da empolgação, conseguiram chegar a igualdade. Rômulo fez para o Grêmio e Michel marcou contra.

Com o resultado, o Grêmio está em décimo quarto lugar com um ponto. O Avaí ocupa o décimo quinto lugar com um ponto.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe no domingo o Fluminense, às 19h00 (de Brasília), na Arena. No mesmo dia e horário o Avaí visita o Bahia, na Fonte Nova.

Bem diferente da estreia do Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi fez algumas modificações no time titular com as entradas de Luan, Montoya, Diego Tardelli e Felipe Vizeu. Por sua vez, o Avaí está jogando um esquema 3-5-2. Muitos erros de passe por parte dos dois times.

Tecnicamente o jogo deixou a desejar. O Tricolor Gaúcho sente muito as mudanças feitas pelo comandante gremista. Já o Leão da Ilha especulou jogadas de contra-ataque, porém sem sucesso. Uma sequência de erros de passes por parte do Grêmio.

Passado 30 minutos e até agora nenhuma chance de gol. Bastante truncada a partida. Aos 40, Alex Silva avançou e abriu para Brizuela que devolveu. Matheus Henrique apareceu para evitar a finalização. Na bola parada o Tricolor Gaúcho abriu o placar, aos 44, Montoya cobrou o escanteio na medida, Rômulo subiu mais alto e testou para o fundo da rede.

Na etapa inicial Avaí e Grêmio não fizeram uma boa partida. Houve muitos erros de passe e finalização. Mas o Tricolor Gaúcho foi mais eficiente na bola aérea.

Com vantagem no placar, o Grêmio tem mais posse de bola no começo desse segundo tempo. Os donos da casa se mostram impotentes para reagir. A estratégia do Avaí é insistir em cruzamentos na área, mas sem nenhuma eficiência.

Não consegue os visitantes se impor diante dos mandantes. Para melhorar qualidade de criatividade no meio-campo e ataque, Renato sacou Felipe Vizeu e Luan para as entradas de Everton e Thaciano. Aos 21, Alex Silva arriscou de longe e irá no meio do gol. Paulo Victor defendeu com tranquilidade. Aos 23, Thaciano recebeu ótimo passe e cruzou. Juninho Capixaba se atirou de carrinho e não alcançou.

Quando tentou atacar os comandados de Geninho param em suas limitações. Diferente na derrota para o Santos, o Tricolor Gaúcho não teve bom desempenho. Aos 35, Paulinho cruzou, sozinho, testou sozinho no chão, mas o arqueiro segurou de forma segura.

Em uma forte blitz nos últimos minutos, os catarinenses chegaram ao empate. Aos 39, Betão evitou a saída de bola na lateral, dá uma linda caneta em Everton e tocou para João Paulo. Ele cruzou, e Michel desviou para a própria meta. Aos 42, Montoya cobrou falta fechada, Vladimir tirou de soco e a bola explodiu em André Moritz. Jogadores do Grêmio pedem o VAR, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Apesar da insistência, o resultado da partida terminou em igualdade. Pelo que fizeram em campo as duas equipes houve justiça no placar.

