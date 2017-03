Grêmio sofre, mas arranca empate no fim contra o líder do Gauchão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo) – time do Grêmio mais uma vez mostrou um futebol decepcionante. Mas, nesta quarta, ao menos a equipe de Renato Portaluppi apresentou a velha garra que caracteriza o Imortal. Aos 45 minutos do segundo tempo, Léo Moura decretou o empate por 1 a 1 com o Novo Hamburgo no estádio do Vale. Agora, o Tricolor já soma quatro jogos sem vencer no Estadual. Depois de nove rodadas, a equipe ocupa a terceira colocação com 14 pontos e tudo leva a crer que, apesar da fase não tão boa, o time consiga a classificação. Já o Novo Hamburgo é líder com 19 pontos, tem vaga garantida de forma antecipada, o que não impede que o sinal de alerta fique aceso, pois foram duas derrotas e um empate nos últimos três compromissos.

Na 10ª rodada, o Grêmio encara o Juventude em sua Arena, sábado, às 19 horas. O Novo Hamburgo vai a campo no dia seguinte, às 19h30, no estádio Bento de Freitas, para pegar o Brasil de Pelotas.

