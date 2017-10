Grêmio tem gol mal anulado e apenas empata com Avaí

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebe/arquivo) – Em jogo com quatro gols, os reservas do Grêmio empataram em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rafael Thyere e Kaio, para o Grêmio, e Pedro Castro e Leandro Silva, para o Avaí. Com o resultado, o Tricolor segue na quarta colocação. Já o Leão cai para 18ª posição.

O time gremista teve um gol mal anulado do zagueiro Bressan pela arbitragem. Este foi o sexto jogo do time reserva gremista, a equipe ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, com dois empates (Atlético-PR e Avaí) e quatro derrotas (Botafogo, Sport e Palmeiras, duas vezes).

Com foco nas semifinais da Copa Libertadores, o técnico Renato Portaluppi mandou a campo uma equipe totalmente reserva. A novidade foi a utilização de três volantes no meio de campo, com Cristian, Michel e Kaio. No Avaí, o treinador Claudinei Oliveira repetiu o time que venceu a Ponte Preta na rodada anterior.

O Grêmio entrou em campo com o uniforme todo na cor azul marinho. O Avaí utilizou o traje tradicional, com a camisa nas cores azul claro e branco, o calção branco e os meiões também na cor branca.

Aos dois minutos de jogo, o centroavante Jael caiu dentro da área, mas o árbitro entendeu que o gremista simulou o lance e amarelou o jogador do time gaúcho.

O Grêmio abriu o marcador no começo da partida. Aos 11 minutos, o atacante Éverton fez jogada individual pelo meio e tocou na direita. O zagueiro Rafael Thyere entrava na área e concluiu cruzado, sem chance para o goleiro Douglas. Este foi o segundo gol do defensor gremista no Campeonato Brasileiro 2017.

O Avaí encontrava dificuldades para criar boas oportunidades de gol. Aos 22 minutos, o lateral João Paulo fez boa jogada pela esquerda, passou por Leonardo e concluiu forte. Contudo, o goleiro Paulo Victor defendeu com segurança no meio do gol.

Aos 25 minutos, o Grêmio teve um gol mal anulado pelo bandeirinha. Em cobrança ensaiada de falta, Cristian rolou a bola para Michel chegar concluindo. O goleiro Douglas espalmou para o meio da área e o zagueiro Bressan, em posição legal, empurrou para o fundo das redes. Porém, o assistente

O Avaí chegou ao empate aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio de Marquinhos, a zaga gremista afastou para a entrada da área e Pedro Castro emendou de primeira. A bola fez um belo efeito e o goleiro Paulo Victor não conseguiu evitar o gol adversário.

O Tricolor Gaúcho voltou a ficar na frente do placar aos 35 minutos. O lateral-direito Leonardo Gomes inverteu o lance para a esquerda com Éverton. O atacante gremista buscou a jogada individual, carregou a bola pela linha de fundo e tocou para o volante Kaio, na pequena área, empurrar para o fundo da meta. Este foi o primeiro tento do garoto Kaio como profissional.

O Leão quase empatou o placar novamente em um lance surpreendente. Na jogada, o lateral João Paulo passou pela marcação na esquerda de ataque e cruzou para área. A bola pegou um efeito diferente e fez uma curva em direção à meta. Contudo, a redonda explodiu no travessão.

No último lance do primeiro tempo, o lateral Leonardo Silva cruzou para a área, o atacante Júnior Dutra domina com a coxa e chutou forte sob a meta defendida pelo goleiro Paulo Victor.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes retornaram para a segunda etapa sem modificações. Logo no primeiro minuto, o Avaí chegou com perigo. Em cobrança de escanteio de Marquinhos, o lateral Leandro Silva desvia de cabeça e o goleiro Paulo Victor fez uma ótima defesa e espalmou, salvando o tricolor.

O time mandante voltou buscando mais o ataque. Em momento de pressão, o lateral Marcelo Oliveira afastou mal e a bola sobrou para Judson. O volante chegou concluindo com muita força de primeira e a redonda passou perto da trave esquerda de defesa do arqueiro gremista.

Aos nove minutos, após tabela entre Michel e Jael, o volante entrou livre na área pela esquerda, mas a finalização bateu na rede pelo lado de fora.

O Avaí voltou a empatar aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro Paulo Victor afastou, no rebote o zagueiro Betão bateu para o gol e no meio do caminho, o lateral Leandro Silva, de costas para a meta, deu um toque desviando a trajetória e enganando o arqueiro gremista.

Aos 21 minutos, em cobrança de escanteio, a bola fica perdida na área e Joel chutou no meio do gol, mas Paulo Victor agarrou, salvando o Grêmio.

O Avaí pressionava bastante e o Grêmio não conseguia criar oportunidades de ataque. Em um lance de insistência do atacante Júnior Dutra, o jogador acabou chutando fraco e Paulo Victor defendeu com facilidade.

Aos 40 minutos, o atacante Maurinho recebeu a bola, carregou até a entrada da área e encheu o pé para um forte chute em direção ao gol. A bola explodiu no travessão para desespero do torcedor avaiano. Três minutos depois, Maurinho invade a área pela direita e cruza na cabeça de Joel, que manda à queima-roupa, para mais uma grande defesa do goleiro Paulo Victor.

Pelo Campeonato Brasileiro, os dois times retornam a campo no próximo fim de semana. na 32ª rodada. No sábado, às 21h (de Brasília), o Avaí enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No domingo, às 17h (de Brasília), o Grêmio recebe o Flamengo, na Arena, em Porto Alegre (RS). Antes, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda partida das semifinais da Copa Libertadores da América, o Tricolor encara o Barcelona-EQU, na Arena. Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, o time gaúcho pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga na decisão do torneio continental.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...