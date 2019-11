Grêmio vence Chapecoense e afasta São Paulo do G4 do Brasileirão

Neste domingo, o Grêmio não precisou de uma atuação brilhante para derrotar a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá. Com um belo gol de Luciano, o Tricolor Gaúcho manteve-se tranquilo no G4 do Campeonato Brasileiro, abrindo quatro pontos de vantagem para o São Paulo, que está na quinta posição.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 56 pontos, na quarta colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Flamengo, no domingo que vem, às 16h, em Porto Alegre. Enquanto isso, a Chapecoense estacionou nos 22 pontos, na vice-lanterna da competição. O próximo compromisso do time é contra o Ceará, na Arena Condá, no domingo que vem, às 18h.

O jogo – Em busca da vitória para ficar em situação confortável no G4, o Grêmio abriu o placar logo aos dois minutos da primeira etapa. Depois de escanteio batido pela esquerda, David Braz escorou para Luciano, que emendou uma bela puxeta para as redes.

No restante dos 45 minutos iniciais, as duas equipes pouco produziram no campo de ataque. No início da segunda etapa, Alisson exigiu defesa de João Ricardo no ângulo esquerdo em cobrança de falta frontal. Depois, Darlan fez o lançamento para Pepê, que tocou por cima do goleiro da Chape e a bola saiu por pouco.

Por: Gazeta Esportiva (Lucas Uebel/assessoria)10/11/2019 20:14

