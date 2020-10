Grêmio vence Coritiba em casa e se reabilita no Campeonato Brasileiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No segundo tempo, o Coritiba conseguiu efetivamente diminuir o placar. Aos 26 minutos, Giovanni Augusto cobrou escanteio e Nathan Silva, que substituiu Rodolfo Filemon no intervalo, antecipou Vanderlei e marcou de cabeça.

Os visitantes chegaram a diminuir na primeira etapa, aos 32 minutos, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR. Robson recebeu na ponta esquerda da área, limpou três marcadores e acertou belo chute no campo, porém estava em posição de impedimento na hora do passe.

Aos dez, escanteio para os gaúchos cortado parcialmente pela defesa. No rebote, Pepê arriscou chute de fora da área, mas a bola saiu fraca e sobrou para David Braz, livre, dominar e bater no canto de Wilson. 2 a 0.

Após três empates e uma derrota nas últimas quatro rodadas, a vitória fez o Grêmio subir provisoriamente até a 11ª posição com 17 pontos. Já o Coritiba vai passar mais uma rodada na zona de rebaixamento; o Coxa é o 17º colocado com 12 pontos.

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Após sequência negativa, o Tricolor Gaúcho derrotou o Coritiba por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena, pela 14ª rodada do torneio nacional.

