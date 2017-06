Grêmio vence Coritiba na Arena e segue na cola do Timão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – No confronto do melhor ataque contra a melhor defesa do Campeonato Brasileiro Série A quem se deu melhor foi o time que marca gols. Jogando na Arena, o Grêmio venceu o Coritiba pelo placar de 2 a 0 e chegou a 22 pontos, na cola do líder Corinthians, que soma 23. Os gols gremistas foram marcados por Pedro Rocha e Fernandinho.

A comissão técnica gremista chegou a pensar em preservar jogadores para o confronto, mas optou por utilizar o que tinha de melhor no momento. Assim, Renato Portaluppi escalou o atacante Lucas Barrios na frente e colocou Fernandinho na vaga de Ramiro, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Rafael Thyere substituiu o argentino Walter Kannemann, que está com uma pubalgia.

Sem poder contar com Kléber, com uma suspensão preventiva pelo STJD, o técnico Pachequinho deu mais uma chance para Alecsandro entre os titulares e repetiu a formação da partida contra o Corinthians, na rodada anterior.

O JOGO

Como era de se esperar, a partida começou com muita marcação e consequentemente algumas faltas. Os times achavam poucos espaços para criar jogadas pelo meio e arriscavam conclusões a gol de muito longe.

Aos 9 minutos, o Grêmio abriu o marcador na Arena. Em bela tabela entre Luan e Pedro Rocha na entrada da área, o camisa 32 gremista recebeu e chutou com força de perna esquerda, sem chances para o goleiro Wilson.

O Coritiba tentou responder com Jonas. Na jogada, Alan Santos protegeu a bola e escorou para o companheiro chegar chutando na entrada da área. Contudo, o goleiro Marcelo Grohe defendeu com facilidade no meio do gol.

As duas equipes buscavam bastante o ataque. Em uma oportunidade com uma série de conclusões a gol, o Grêmio chegou a balançar as redes com Lucas Barrios, mas a arbitragem anulou o gol, pois o jogador estava posição irregular.

A primeiro troca ocorreu ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, o meia Alan Santos sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e foi substituído por Tiago Real.

Após uma sequência de passes errados do Grêmio, o lateral esquerdo William Matheus recebeu a bola e lançou nas costas do lateral Bruno Cortéz, o volante Galdezani apareceu finalizando de primeira, mas Grohe fez boa defesa.

Aos 44 minutos, Luan viu Lucas Barrios livre e pifou o jogador deixando ele cara-a-cara com o goleiro. O argentino chutou forte, mas o goleiro Wilson cresceu e fez ótima defesa.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram para o segundo tempo com as mesmas formações. O Coritiba continuou com a boa marcação deixando poucos espaços para o Grêmio criar. Ao mesmo tempo, o time paranaense retornou com âmbito de buscar o empate e chegava com perigo à meta adversária, mas pecava nas finalizações.

Na pressão, o Coxa chegou com perigo aos 12 minutos. O jogador William Matheus recebeu na entrada da área e tocou na esquerda para Henrique Almeida. O atacante invadiu a área e chutou forte, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Então, o técnico Renato Portaluppi resolveu colocar mais velocidade no ataque gremista e tirou Lucas Barrios para a entrada do atacante Everton. Aos 23 minutos, Fernandinho tabelou sem querer com o jogador do Coritiba e invadiu a área ficando cara-a-cara com o goleiro do Coxa, mas concluiu em cima de Wilson.

Observando a possibilidade de empatar, Pachequinho reforçou o ataque paranaense. Tirou o volante Jonas e colocou o atacante Iago.

Em um contra-ataque rápido, Luan invadiu a área e deu um toquinho na bola, mas Wilson, novamente, deu leve tapa na bola, salvando mais uma vez a equipe do Coxa. No rebote, a zaga apenas protegeu e afastou.

O goleiro Wilson se tornava o nome do jogo. Aos 37 minutos, Luan invadiu mais uma vez a área e foi driblando a zaga até a conclusão para a boa defesa do arqueiro Coxa-Branca.

O Grêmio selou a vitória aos 39 minutos da segunda etapa. Após roubar a bola no meio de campo, Fernandinho tocou para o Luan e passou para receber na esquerda. O atacante recebeu de volta e finalizou com força de canhota. Desta vez não deu para Wilson e o time gaúcho ampliou o placar.

O Tricolor Gaúcho retorna a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena, na briga pela liderança do Brasileirão. Já, o Coxa encara o Cruzeiro, no Estádio Mineirão, domingo, às 16h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

