Grêmio vence Cruzeiro e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Presss/ arquivo) – A disputa dos dois maiores vencedores da Copa do Brasil começou melhor para o Grêmio. O Tricolor Gaúcho não reconheceu o Cruzeiro atuando em seus domínios e bateu a Raposa, por 2 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, no duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Mais do que a vitória, o time do Sul foi muito superior taticamente.

O Grêmio colocou o Cruzeiro na roda em pleno Mineirão. O time visitante conseguiu superar os primeiros minutos de pressão e depois passou a dominar o combate. Espremendo os donos da casa em seu campo de defesa, com boa troca de passes, nasceu o primeiro gol. O segundo, na etapa final, foi da mesma maneira. Com o resultado contrário, o time celeste se mandou ao ataque, mas pouco adiantou.

Os mais de 50 mil cruzeirenses que foram ao Mineirão para acompanhar a partida agora torcem para, na volta, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, o Cruzeiro consiga reverter a situação.

Primeiro tempo

O início do jogo foi bastante movimentado. As duas equipes queriam decidir logo e começar a dar números iniciais ao duelo. O Cruzeiro apostava em boa marcação e força para chegar ao ataque. O Grêmio estudava mais a Raposa e aguardava a melhor chance para ser matador.

Passada a pressão inicial dos primeiros minutos, o Cruzeiro seguia melhor em campo, mais agressivo, embora não conseguisse criar oportunidades claras – boa parte por causa da ótima partida que Geromel fazia até o momento.

O Grêmio chegou pela primeira vez com mais perigo apenas aos 16 minutos, quando Luan, de fora da área, chutou bem e assustou a defesa azul celeste. Depois dessa oportunidade, o Tricolor passou a ter a posse de bola e passou a girar em torno da área azul.

Aos 19, o Mineirão pôde assistir uma pintura. Após intensa troca de passes, Luan, de fora da área, chutou forte, tirou de Rafael e marcou um belo gol no Gigante da Pampulha. Com o tento, ele encerrou um jejum de 14 jogos sem balançar as redes.

Depois de conseguir seu gol, o Grêmio passou a ter controle de bola. A equipe do Sul dominava o jogo e o Cruzeiro não apresentava mais riscos, tendo dificuldades para armar.

Aos 35, o Grêmio voltou a apresentar perigo. Após vacilo de Sóbis, que tentou afastar uma investida do Tricolor, ele entregou a bola e Pedro Rocha chutou forte dando muito trabalho a Rafael que segurou.

Quando o primeiro tempo caminhava para o fim, o Cruzeiro voltou a ter domínio do jogo, no entanto, era frágil para avançar contra a meta adversária, com pouca criatividade.

