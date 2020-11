Grêmio vence Cuiabá na primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil

Em uma partida bastante movimentada e histórica para o futebol mato-grossense, Cuiabá e Grêmio iniciaram o primeiro duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Melhor para a equipe gaúcha, que derrotou o Auriverde por 2 a 1, debaixo de muita chuva, na Arena Pantanal.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 7 do primeiro tempo, com Diego Souza, de cabeça. O Cuiabá conseguiu empatar, aos 18, também em jogada aérea finalizada por Willians Santana. Ainda na etapa inicial, aos 39, o árbitro viu pênalti de Anderson Conceição em Pepê. Jean Pyerre deslocou João Carlos e decretou a virada gremista.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 15h30 (horário de Mato Grosso), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Agora, o Cuiabá volta as atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado (14), a equipe recebe o América-MG, em partida que vale a vice-liderança da competição.

O jogo – O Cuiabá não se intimidou diante do adversário e criou a primeira chance logo no segundo minuto de jogo. Na jogada, Elvis cruzou na área, Maxwell subiu e cabeceou por cima do gol gremista. A resposta tricolor veio em forma de gol de Diego Souza, aos 7 minutos. O atacante aproveitou cruzamento de Victor Ferraz, ganhou de Kunde e, de dentro da pequena área, cabeceou para o fundo do gol.

O revés não abalou o Dourado, que deixou tudo igual, aos 18, também em jogada aérea. Hayner alçou a bola na área e Willians Santana testou firme. Vanderlei chegou a tocar, mas a bola foi no ângulo e não deu chances para o goleiro gremista. Aos 29, os jogadores mato-grossenses ainda reclamaram de um possível toque de mão de Lucas Silva, dentro da área. O juiz consultou o árbitro de vídeo e não assinalou o pênalti.

A virada gremista veio ainda no primeiro tempo. Aos 39, Anderson Conceição chegou de carrinho e Pepê caiu dentro da área. O árbitro marcou pênalti e, mais uma vez, o árbitro de vídeo entrou em ação, confirmando a falta dentro da grande área. Na cobrança, Jean Pyerre chutou forte e no alto, deslocando o goleiro João Carlos.

Na volta do segundo tempo, o Cuiabá chegou muito perto de empatar. Yago cruzou, Willians Santana cabeceou no canto e Vanderlei foi buscar. No rebote, a bola ficou viva na área e sobrou para Maxwell, que chutou na trave. Em novo rebote, Elvis finalizou e Geromel evitou o gol.

A pressão do Cuiabá seguiu nos minutos seguintes. Aos 11, a zaga gremista deixou Elvis chutar e a bola chegou a tocar a rede pelo lado de fora. Aos 16, Perdigão recebeu com liberdade no lado esquerdo e chutou. A bola tocou no chão e bateu no peito do goleiro Vanderlei.

O Grêmio voltou a ameaçar somente aos 22, quando Jean Pierre arriscou de fora da área e João Carlos conseguiu defender. Cinco minutos depois, Thaciano arriscou chute e o goleiro cuiabano fez nova defesa. Aos 34, Thaciano cruzou para Pepê que chegava com condições para marcar o gol. Auremir se antecipou e tocou para escanteio.

Aos 38, o Tricolor gaúcho esteve muito perto de fazer o terceiro. Cortez avançou com total liberdade pela esquerda e cruzou na cabeça de Thaciano.

De frente para o gol, totalmente livre e praticamente dentro da pequena área, o meia gremista cabeceou para fora, na maior chance do segundo tempo. Menos de 1 minuto depois, o goleiro cuiabano saiu jogando errado, a bola ficou com Thaciano que arriscou de longe e mandou pela linha de fundo.

