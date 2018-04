Grêmio vence de novo e conquista o Campeonato Gaúcho após oito anos

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – Depois de vencer o jogo de ida por 4 x 0, o Grêmio visitou o Brasil de Pelotas podendo perder por até três gols de diferença que se sagraria campeão do Campeonato Gaúcho de 2018. Mesmo com a ótima vantagem, os gremistas fizeram mais do que isso: venceram por 3 a 0, gols de Cícero, Alisson e Léo Moura respectivamente, e conquistou o título estadual depois de oito anos de espera, o 37° da história do clube.

O Jogo – Precisando de um resultado histórico e improvável, o Brasil de Pelotas aproveitou que jogava diante da sua torcida e foi pra cima dos atuais campeões da Libertadores da América. Com isso, as chances começaram a aparecer para os donos da casa e aos 13 minutos o atacante Alisson Farias recebeu na frente da área e acertou a trave do gol defendido por Marcelo Grohe.

Logo em seguida, o Grêmio respondeu com Luan, que deu belo drible no defensor do time Pelotas e chutou com perigo, mas pra fora do gol. Com o tempo passando, os visitantes começavam a equilibrar o jogo e a ter as melhores situações de perigo, complicando ainda mais a situação do Brasil, que precisava fazer ao menos quatro gols para ter chance de conquistar o título estadual.

Aos 41 minutos, outra boa chance dos gremistas, novamente com Luan, que recebeu de Jael e deu um belo chute que foi defendido pelo goleiro Pitol. Depois do começo um pouco abaixo do esperado, os visitantes melhoraram consideravelmente e começaram a dominar as ações ofensivas do jogo, além de dar pouco espaço para o Brasil de Pelotas chegar ao gol do arqueiro do Grêmio.

No segundo tempo, a situação dos donos da casa ficou ainda mais difícil. O volante Leandro Leite levou o segundo cartão amarelo ao acertar Jael com o joelho. Para piorar, cinco minutos depois da expulsão, o também volante Valdemir fez bela jogada, driblou Geromel e perdeu chance impressionante de abrir o placar.

Com o tempo passando, o Brasil de Pelotas teve que adiantar as linhas e tentar a todo custo fazer ao menos um gol. Porém, a defesa gremista continuava extremamente sólida e dando poucas chances claras de gol para os donos da casa. A final foi definida aos 36 minutos, quando Cícero recebeu cruzamento de Thonny Anderson e marcou o primeiro gol do jogo. Logo depois, Alisson recebeu passe na entrada da área e marcou o segundo gol do jogo e por fim, Léo Moura anotou aos 47 o gol do título do Grêmio.

