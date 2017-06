Grêmio vence e elimina o Fluminense da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel) -O Grêmio se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao derrotar o Fluminense por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A equipe gaúcha, que havia vencido por 3 a 1 no jogo de ida, soube aproveitar o fato de o adversário ter ficado com um jogador a menos desde os quatro minutos de partida, quando o zagueiro Nogueira foi expulso, em decisão muito contestada pelos jogadores do Tricolor carioca. Os gols foram marcados por Luan e Pedro Rocha, ambos no primeiro tempo.

O resultado fez justiça ao desempenho da equipe comandada por Renato Gaúcho, que mostrou mais objetividade e capacidade de decisão. O Fluminense mostrou ser uma equipe de muito espírito de luta, mas que sofreu com a desvantagem de atuar com dez jogadores desde o início da partida. Mesmo inferiorizado numericamente, o time carioca correu até o final em busca do resultado e teve o esforço reconhecido pela torcida.

Apoiado por uma pequena mas entusiasmada torcida, o Fluminense partiu para o ataque assim que a partida foi iniciada. Com Richarlison e Henrique Dourado enfiados na defesa gremista, os tricolores cariocas marcavam adiantado para não deixarem o Grêmio sair tocando a bola com tranquilidade.

Aos três minutos, Henrique Dourado foi derrubado por Kanneman ao lado da área. Na cobrança, a bola ficou rondando a pequena área, mas a defesa gaúcha aliviou, depois que Marcelo Grohe tocou na bola.

Um minuto depois, em rápido contra-ataque, Luan arrancou em velocidade e foi derrubado com uma tesoura por trás pelo zagueiro Nogueira. O árbitro mostrou cartão vermelho ao defensor, causando grande revolta entre os jogadores da equipe carioca.

Mesmo com dez jogadores, o time dirigido por Abel Braga tentou se manter no ataque, mas foi o Grêmio que criou a primeira grande chance aos 13 minutos. Após cruzamento de Léo Moura, Pedro Rocha e Lucas Barrios não conseguiram a cabeçada quando estavam livres na pequena área. Um minuto depois, Ramiro recebeu dentro da área e foi derrubado por Henrique, mas a arbitragem nada marcou.

Aos 17 minutos, o Grêmio anotou o primeiro gol. Luan recebeu de Lucas Barrios e mandou no ângulo esquerdo de Diego Cavalieri, que se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa.

Três minutos depois, o Tricolor gaúcho desperdiçou uma chance incrível para ampliar. Luan lançou Lucas Barrios, que deu o drible da vaca em Cavalieri e chutou cruzado, mas a bola saiu. Para recompor a defesa, Abel trocou o meia Gustavo Scarpa pelo zagueiro Reginaldo. A atitude do treinador provocou vaias por parte da torcida tricolor.

Aos 28 minutos, o Grêmio ampliou. Léo Moura fez grande lançamento para Pedro Rocha, que ganhou de Reginaldo na corrida, driblou Diego Cavalieri e tocou para o gol.

O time carioca ainda tentou a reação com Richarlison, que mandou uma bomba que assustou o goleiro Marcelo Grohe, aos 33 minutos. Logo depois, o Grêmio teve mais uma chance para marcar, mas Pedro Rocha tentou encobrir Cavalieri e o goleiro fez a defesa, impedindo o terceiro. Aos 44 minutos, novamente o Fluminense teve chance com Richarlison, mas o chute do atacante encobriu o travessão.

O Grêmio voltou para o segundo tempo sem a zaga titular, substituída no intervalo. Aos sete minutos, Cavalieri evitou o terceiro gol ao tirar a bola da cabeça de Lucas Barrios após lance confuso com Ramiro na área.

Com um jogador a menos, o Fluminense seguia lutando muito e, aos nove minutos, após cruzamento de Wendel, o zagueiro Henrique cabeceou e a bola se chocou com o travessão.

Aos 20 minutos, os jogadores se desentenderam após Arthur interromper a cobrança de falta do Fluminense. Depois de muitos empurrões, o zagueiro Henrique foi o único advertido com cartão amarelo.

A torcida do Fluminense passou a incentivar o time, que seguia lutando. Aos 22 minutos, Bressan salvou o Grêmio ao bloquear um chute de Henrique Dourado. O Grêmio passou a administrar o resultado, mas teve chance de ampliar aos 39 minutos. Ramiro cruzou, Barrios fez o corta-luz e Gastón Fernández bateu forte, mas a bola saiu.

