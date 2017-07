Grêmio vence Godoy Cruz no primeiro jogo das oitavas da Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/arquivo)- O Grêmio largou em vantagem nas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor Gaúcho venceu o Godoy Cruz-ARG, fora de casa, pelo placar de 1 a 0 e agora pode até empatar a partida de volta que garante classificação para as quartas do torneio continental. O único gol do jogo foi marcado por Ramiro, logo aos 45 segundos da primeira etapa.

Os dois times foram a campo sem surpresas na escalação. O zagueiro Pedro Geromel que sentiu um desconforto no último treino antes do confronto foi ao jogo normalmente. A torcida fez muita festa e barulho desde a entrada das equipes em campo. O duelo marcou a despedida do goleiro Rodrigo Rey vestindo a camisa do Godoy Cruz. O jogador é considerado um dos melhores arqueiros que atuam na Argentina.

O time gaúcho entrou em campo com camisa branco e calção preto, enquanto os argentinos vestiam um uniforme todo azul. Além do gramado ruim, as equipes tiveram como adversidade a chuva incessante e o frio de 5º Celsius.

Logo aos 44 segundos, o Grêmio fez questão de esquentar a partida e abriu o placar da partida. Após Kannemann, ainda na área defensiva, cobrar falta para o ataque, Lucas Barrios desviou para Pedro Rocha. O atacante invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para Ramiro, livre, finalizar e balançar as redes.Este foi o gol mais rápido de um visitante em uma partida de mata-mata da Libertadores.

O Godoy tentava ensaiar uma pressão, mas pecava no momento do último passe. Aos 21 minutos, em cobrança de falta, o lateral Edílson chutou muito forte, o goleiro Rodrigo Rey toca na bola, que depois acerta o travessão e sai para escanteio. O time gremista pressionava bastante a equipe mandante.

O Godoy chegou com perigo aos 30 minutos. O volante Michel errou o passe no meio de campo e proporcionou um contra-ataque rápido para os argentinos. Em uma troca de passes rápida, Garro invadiu a área e cruzou rasteiro para Correa, que chutou de primeira no contrapé do goleiro Marcelo Grohe, que defendeu com as pernas.

A equipe hermana começou a melhorar o desempenho em campo. Aos 37 minutos, Abecasis cruzou e Garro cabeceou com perigo, mas a bola saiu por cima do gol defendido por Grohe. Dois minutos depois, o Grêmio respondeu com Cortez cruzando e Ramiro cabeceando. A bola desviou em Barrios antes do goleiro Rey defender.

As equipes retornaram para o gramado sem alterações nos grupos que começaram o jogo. Diferente da primeira etapa, o Godoy Cruz começou melhor o segundo tempo. Aos 3 minutos, após lançamento, García recebeu na área e tentou finalizar, mas o zagueiro Kannemann apareceu no momento certo para bloquear. A bola explodiu no defensor e saiu para escanteio. A cobrança fechada resultou na fácil defesa do goleiro Marcelo Grohe.

Em cobrança de escanteio, aos 10 minutos, a bola ficou para Garro, que concluiu a gol. Então começou um bate-rebate dentro da área. A redonda desviou em Kannemann e sobrou para Correa, que finalizou, mas Marcelo Grohe salvou, mandando a bola para a linha de fundo.

O jogo começou a ficar feio, sem nenhum time conseguindo atuar com a bola no chão. O Godoy Cruz apostava muito em cruzamentos para a área, que não resultavam em perigo. Já o Grêmio esperava os contra-ataques para ampliar o placar, contudo errava muitos passes no meio de campo.

Aos 33 minutos, Marcelo Grohe salvou o time gaúcho do empate. Após cruzamento, Santiago García cabeceou com força, mas o arqueiro gremista pulou para defender e mandar a bola para escanteio.

A pressão do Godoy só aumentava e aos 44 minutos o Grêmio levou um susto. Após mais um cruzamento, o zagueiro Pedro Geromel tentou afastar, mas pegou de rosca e quase marcou contra o próprio gol.

O próximo confronto dos dois times será só daqui um mês, na quarta-feira do dia 9 de agosto, às 19h15 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Para este jogo, o time gaúcho pode empatar que se classifica para a próxima fase da competição.

