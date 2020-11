Grêmio vence Guaraní do Paraguai e encaminha vaga na Copa Libertadores

O Grêmio começou com o pé direto nas oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo jogo de ida, a equipe de Renato Gaúcho visitou o Guaraní, no Paraguai, e venceu por 2 a 0 para encaminhar a vaga à próxima fase. Os gols da vitória foram marcados por Jean Pyerre e Pepê, ambos na segunda etapa.

Com a vitória, o Grêmio pode perder por até um gol de diferença na próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena. Para tirar a vaga dos gaúchos, os paraguaios precisam vencer por 3 a 0, ou então por dois gols de vantagem se balançar as redes ao menos três vezes na casa gremista.

O primeiro tempo foi aberto e equilibrado no Defensores del Chaco. As duas equipes construíram boas chances, mas pecaram na finalização das jogadas, e a rede não chegou a balançar. A melhor chance gremista veio em oportunidade construída por Pepê, que tocou de cavadinha na saída do goleiro, mas faltou centímetros para Luiz Fernando empurrar a bola para as redes.

Depois do intervalo, as equipes subiram com gás para a etapa final e, depois de levar um susto, com Vanderlei fazendo defesa providencial, o Grêmio abriu o placar aos 11 minutos, quando Jean Pyerre recebeu de Pepê e finalizou para colocar os gaúchos em vantagem.

Em vantagem, o Grêmio soube ser inteligente para administrar a partida. A equipe cedeu poucos espaços para os paraguaios, e ainda surgiu bem no ataque para ampliar o marcador na reta final. Aos 40 minutos, depois de ligação direta de Vanderlei, Churín serviu Pepê, que tocou com frieza na saída do goleiro para selar a vitória tricolor.



foto: Lucas Uebel/assessoria

Fonte: Gazeta Esportiva

