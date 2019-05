Grêmio vence Juventude e confirma vaga nas quartas da Copa do Brasil

Por: Gazeta Esportiva (foto: Arthur Dallegrave/assessoria/arquivo)- O Grêmio venceu nesta quarta-feira o Juventude, por 3 a 0 na Arena, pela segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem brilho, o Tricolor Gaúcho foi eficiente nas chances que teve e de quebra desperdiçou uma penalidade. Os gols foram marcados por Felipe Vizeu em duas oportunidades e Diego Tardelli.

Agora, o Grêmio aguarda o sorteio na sede da CBF em data a ser definida para conhecer o seu adversário na próxima fase. Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 17 de julho.

Pelo Brasileiro, o Grêmio visita no sábado o Bahia, às 19h00 (de Brasília), no Pituaçu, 7ª rodada da competição. No mesmo dia, o Juventude recebe o São José-RS, às 18h00 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 6ª rodada do Grupo B da Série C.

A surpresa na escalação gremista foi a presença do meia Vico. Os donos da casa tem mais posse de bola e tentam atacar. Por sua vez, o Alviverde ficou numa postura reativa apostando em jogadas de velocidade. Aos 09, Eltinho ganhou a dividida e entrou sozinho dentro da área. No chute de primeira o goleiro Paulo Victor espalmou para escanteio. Aos 11, a defesa do Juventude se atrapalhou e Genílson chutou a bola no outro. O árbitro avaliou um possível toque de mão, mas mandou o lance seguir.

Com dificuldade de penetrar na área, aos 20, Jean Pyerre arriscou de longe e Carné mandou para escanteio. Aos 21, na cobrança do escanteio os jogadores gremistas reclamam de toque na mão de João Paulo. O árbitro Wagner Nascimento Magalhaes foi a cabine, revisou o lance e marcou penalidade. Aos 24, Jean Pyerre bateu no meio e Marcelo Carné pegou de pé esquerdo. Já a resposta do Alviverde veio, aos 31, Denner pegou o rebote de uma falta e obrigou Paulo Victor a fazer grande defesa. Um minuto depois, Everton cruzou da esquerda e Vico apareceu no segundo pau mandando para fora.

Em grande jogada pela esquerda, aos 39, Capixaba vai à linha de fundo e cruzou. A bola triscou na defesa e achou Felipe Vizeu. O centroavante cabeceou dividindo com Marcelo Carné e mandou para o fundo de gol.

Na etapa inicial o Tricolor Gaúcho não conseguiu repetir o mesmo desempenho do último sábado diante do Galo. O garoto Vico acabou não correspondendo às expectativas e teve uma atuação discreta. Apesar das limitações, o Juventude se mostrou um time bem organizado.

Para igualar o resultado, os visitantes tentam se lançar à frente no começo do segundo tempo. Por sua vez, os donos da casa procuram explorar as jogadas de velocidade com Everton e Pepê. Aos 12, Pepê faz boa jogada na direita, tocou para Vizeu, que ajeitou para Everton. Cebolinha bateu de chapa e o arqueiro mandou para escanteio.

Os mandantes recuaram as suas linhas e apostam nas jogadas de contra-ataque. Aos 23, numa trama pela direita entre Maicon e Thaciano. O camisa 16 tocou por cima de Carné e Felipe Vizeu, escorou de cabeça dentro da pequena área para o fundo do gol. Aos 25, Eltinho arriscou de longe, soltou um petardo, Paulo Victor defendeu com tranquilidade. Aos 31, Thaciano dominou, faz belo lançamento para o zagueiro Rodriguez, que bateu como se fosse atacante. Marcelo Carné faz boa defesa.

De forma natural o Tricolor Gaúcho começou a tirar proveito dos espaços dados pelo Alviverde. Aos 34, Everton pegou um rebote da defesa do Juventude, foi desarmado. Na sobra, Tardelli bateu de chapa, livre, e mandou para fora. Mais uma vez pela direita, aos 37, Thaciano apareceu pela direita, cruzou por trás da defesa e Tardelli apenas escorou com o joelho esquerdo e ampliou o placar.

Na reta final o Juventude tentou descontar. Aos 39, Paulo Sérgio recebeu na meia-lua e bateu de primeira, assustando a meta de Paulo Victor. Enquanto isso o Grêmio tratou de administrar a vantagem e avançou a fase seguinte da Copa do Brasil. Aos 44, Everton tabelou com Tardelli e bateu firme. Carné foi buscar no ângulo evitando o quarto gol. Nos acréscimos, Paulo Victor faz mais um milagre depois que Paulo Sérgio apareceu no segundo pau.

