Grêmio vence o Athletico-PR e consegue boa vantagem para o jogo de volta na Copa do Brasil

(foto: Lucas Uebel/arquivo)-Noite de Copa no Brasil e de vitória gremista na Arena. Diante de mais de 43 mil torcedores, o Grêmio enfrentou o Athletico-PR, no jogo de ida da fase semifinal da competição. Com gols de André e Jean Pyerre, venceu o time paranaense por 2 a 0.

O Tricolor começou bem, superior, impondo seu ritmo na partida, tanto que logo aos 3 minutos criou uma oportunidade, com uma enfiada de bola de Matheus Henrique para Alisson na área, mas Santos se antecipou e saiu do gol para fazer a defesa. Na sequência, foi a vez de Jean Pyerre tocar para Cortez na esquerda – o lateral recebeu e finalizou, mas o arqueiro paranaense subiu para defender. Já com 8′, Everton invadiu a área, puxou para o meio e chutou, mas a bola passou à esquerda da meta adversária.

Passados 12 minutos, o Athletico chegou pela primeira vez com um escanteio no primeiro poste, mas Cirino desviou pela linha de fundo. Aos 20′, a nova chance paranaense veio pelo lado esquerdo, em cobrança de falta, mas Rony mandou muito mal, por sobre o gol gremista.

Aos 24 minutos, com uma bela jogada o placar foi aberto. Jean Pyerre ligou o contra-ataque, acionando Matheus Henrique, que tocou na esquerda para Everton. Cebolinha invadiu a área e fez um cruzamento perfeito na cabeça de André, que desviou e balançou as redes. Quase que o segundo gol saiu aos 27′, quando Alisson cobrou uma falta na área, no segundo poste para André chegar e cabecear em direção a meta, mas Santos defendeu. A resposta do Furacão veio em seguida, quando Rony chutou cruzado para a defesa de Paulo Victor. O Grêmio seguiu pressionando e aos 29′, Maicon chutou de fora da área no canto direito do goleiro paranaense, que conseguiu cair para fazer a defesa.

30 minutos da etapa inicial e mais uma grande chance gremista. Desta vez, Alisson cruzou na medida para Geromel, que entre marcadores subiu e desviou de cabeça – Santos defendeu novamente. O Athletico quase empatou a partida aos 42′, com Marco Ruben, que recebeu de Cirino e, cara a cara com Paulo Victor, chutou, mas mandou na trave.

Na etapa complementar, o Grêmio começou pressionando, tanto que aos 6′, criou com Everton, que finalizou, mas mandou sem direção. Em resposta, os visitantes tentaram aos 11′, com um cruzamento de Rony na área – Paulo Victor defendeu. Dois minutos depois, o Furacão de novo – Wellington arriscou, mas isolou.

Aos 19 minutos, Everton acionou André na área – o centroavante recebeu e, cara a cara com Santos, acabou dividindo com o goleiro e caindo no gramado, mas não foi assinalado pênalti. Mas aos 26′, veio o resultado. Jean Pyerre, com muita qualidade, cobrou uma falta frontal da intermediária de ataque e foi certeiro. Mandou direto no canto esquerdo de Santos, ampliado o marcador na Arena. Outra grande chance veio em seguida, com Alisson que recebeu sozinho na direita o passe de Jean Pyerre. O atacante cortou a marcação e finalizou, mas a bola saiu à esquerda da meta paranaense. Já o Athletico respondeu com uma jogada de Nikão acionando Rony. O atacante chutou da ponta da grande área, mandando por cima, mas com perigo.

Na reta final da partida, Tardelli desceu pela esquerda, conseguiu cruzar na área e Thaciano chegou para desviar e cabeça, mas sem direção. Mais um lance de perigo saiu dos pés de Tardelli, que chutou de chapa, tirando do goleiro, mas a bola saiu, raspando a trave esquerda de Santos. Os visitantes ainda tentaram com um cruzamento de Marcio Azevedo na área. No lance, Rony mandou de cabeça no meio do gol e Paulo Victor defendeu com segurança.

Com a vitória, o Grêmio construiu boa vantagem para o jogo de volta, que acontece no próximo dia 4 de setembro, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Por:Assessoria – 14/08/2019 22:42

