Grêmio vence o Atlético-PR fora de casa e mantém 100% no Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva – Atlético Paranaense e Grêmio se enfrentaram, neste domingo, na Arena da Baixada, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo morno, o Grêmio voltou matador para a segunda etapa e garantiu a vitória por 2 a 0.

O tempo frio e o dia chuvoso ditaram o ritmo da partida. O Atlético-PR terminou o primeiro tempo com 60% de posse de bola e apenas quatro finalizações a gol. Enquanto isso, o Grêmio, mesmo com time titular, não esteve bem no setor ofensivo, mas não sofreu perigo. Já no segundo tempo, Luan e Barrios marcaram ainda no início e definiram o placar favorável. Perto do fim da partida, o goleiro Grohe sofreu dois cartões amarelos, e o vermelho em seguida, por enrolar para bater o tiro de meta.

Com a vitória, o Imortal chegou a seis pontos e assumiu a liderança momentânea do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho pode ainda ser ultrapassado por Ponte Preta e Cruzeiro, que entram em campo ainda neste domingo. Já o Atlético Paranaense segue sem pontuar na competição e encontra-se na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo da partida fez jus ao tempo embaçado em Curitiba. As duas equipes pouco produziram e mais se estudaram em campo. Em 45 minutos, poucas chances claras de gol, e 60% de aproveitamento do Furacão.

Mesmo com mais tempo de bola nos pés, os jogadores do Atlético não conseguiam realizar as jogadas em velocidade e pecavam no último passe. Enquanto isso, o Grêmio se defendia como podia e abria mão do ataque, esperando um contra-ataque fatal – que não aconteceu.

O principal lance do primeiro tempo foi a não marcação de um pênalti em chute do meia Rossetto, que acertou a bola no braço do zagueiro Kannemann dentro da área. Com o jogo truncado, quatro cartões amarelos foram apresentados na primeira etapa, sendo dois para cada time.

O Grêmio retornou para o segundo tempo com uma outra postura e foi recompensado com um gol relâmpago. Aos dois minutos, Ramiro lançou para a área e Barrios tentou dominar, mas a bola sobrou limpa para o atacante Luan marcar seu primeiro gol no Brasileirão: 1 a 0.

O jogo esquentou e o Atlético-PR passou a atacar com mais homens a frente, dando o contra-ataque ao Imortal. Após uma boa chegada de Pablo, que finalizou por cima do gol, o Furacão sofreu mais um baque na partida. Em rápido toque de bola, Ramiro descolou cruzamento para o centroavante Lucas Barrios, que deu um lindo toque de calcanhar e fez o segundo gol do Imortal.

Mesmo com 2 a 0 no placar, o Grêmio passou a adotar postura defensiva e abdicar do ataque. Aos 30 minutos, o time gaúcho se complicou. O goleiro Marcelo Grohe, que já tinha cartão amarelo por ter feito cera em jogo, voltou a demorar para bater o tiro de meta e recebeu o cartão vermelho, deixando o Grêmio com um jogador a menos e forçando Renato Gaúcho a colocar o goleiro reserva Léo em campo.

Com um jogador a mais em campo e com um goleiro “frio” do outro lado, o Furacão fez uma verdadeira blitz no ataque. Primeiro, foi a vez de Nikão, cara a cara com o arqueiro, finalizar pra cima. Na sequência, Douglas Coutinho foi cortado por Geromel.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...