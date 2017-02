Grêmio vence o Cruzeiro-RS com um gol em cada tempo do jogo

Fonte: Gazeta Esportiva – O Grêmio se recuperou do empate por 1 a 1 com o lanterna São José-RS na rodada passada do Campeonato Gaúcho. Neste sábado de Carnaval, a equipe tricolor derrotou o Cruzeiro-RS por 2 a 0 em Gravataí, com gols de Bolaños no primeiro tempo e Ramiro no segundo. Marcelo Grohe ainda defendeu um pênalti cobrado por Lucão, que acabaria expulso.

O resultado deixou o Grêmio com os mesmos 10 pontos ganhos pelo Caxias e um gol a menos de saldo. À frente dos dois clubes, está o Novo Hamburgo, com 15. O Cruzeiro-RS totaliza 6.

Grêmio e Cruzeiro voltarão a campo pelo Estadual no próximo fim de semana. A equipe dirigida por Renato Gaúcho receberá o seu grande rival, o Internacional, em sua arena, no sábado de 4 de março. No dia seguinte, o Cruzeiro-RS visitará o Caxias no Centenário.

O jogo – A partida entre Cruzeiro-RS e Grêmio foi movimentada desde o princípio, com chances de gol para as suas equipes. Desfalcado, o time de Renato Gaúcho ofereceu espaços para os donos da casa avançarem principalmente pela esquerda, por onde Sander incomodou a defesa gremista duas vezes.

A grande oportunidade para o Cruzeiro-RS abrir o placar apareceu aos 32 minutos, quando Léo Moura vacilou e William caiu dentro da área ao encontrar Kannermann. O árbitro Daniel Soder assinalou o pênalti, muito contestado pelos gremistas. Lucão cobrou no canto, e o goleiro Marcelo Grohe foi buscar a bola.

Superado o susto, o Grêmio voltou a atacar o Cruzeiro-RS, sendo recompensado aos 44 minutos. Bolanõs recebeu a bola na intermediária, ajeitou e soltou o pé para acertar a trave e a rede e inaugurar o marcador em Gravataí.

O Grêmio ficaria também em vantagem numérica logo no início do segundo tempo. Lucão cometeu falta em Michel antes de um minuto de bola rolando, levou o seu segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho.

A expulsão trouxe a tranquilidade que o Grêmio desejava para o restante da partida. O técnico Bem Hur Pereira ainda tentou ajustar o Cruzeiro-RS com as entradas de Matheus, Netinho e Ronaldo nos lugares de Lucas Martins, William Kozlowski e Reinaldo no decorrer da etapa complementar, mas não conseguiu.

Aos 21 minutos, o Grêmio definiu o jogo a seu favor. Lincoln recebeu a bola de Bolãnos na linha de fundo esquerda e cruzou na medida para Ramiro emendar de primeira e anotar o segundo gol. Após a rede sacudir, a equipe de Renato Gaúcho só precisou controlar o jogo para sair de Gravataí com os três pontos.

