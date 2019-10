Grêmio vira sobre o Vasco em São Januário e entra no G-6 do Brasileirão

O Grêmio mostrou que está em ascensão no Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 1 o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 47 pontos e entraram no G-6. Já os cruzmaltinos, com 38, seguem no meio da classificação.

O Vasco abriu o placar no início, com Guarín. Só que o Grêmio não se intimidou e empatou com Pepê. No segundo tempo, os gaúchos viraram com Éverton, e decretaram a vitória em São Januário, com Luciano.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense, no domingo, no Maracanã. O Grêmio, no mesmo dia, terá também clássico, contra o Internacional, na Arena.

O jogo – O confronto começou aberto, com as duas equipes em busca do ataque. O Vasco abriu o placar aos oito minutos, em cobrança de falta de Guarín. O colombiano chutou rasteiro e contou com a ajuda do goleiro Paulo Victor, que não conseguiu fazer a defesa.

Depois do gol, as equipes seguiram no ataque. Tanto Vasco quanto o Grêmio desperdiçavam boas chances de marcar em São Januário. O Grêmio chegou ao empate aos 32 minutos. Pepê recebeu passe na entrada da área, passou por um marcador e chutou cruzado, sem chance para Fernando Miguel.

A partir dai, o Vasco buscou o gol com mais intensidade nos minutos finais, mas teve que se contentar com o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio melhorou a marcação, que surtiu efeito aos oito minutos. Darlan roubou a bola de Richard e tocou para Éverton. O atacante fez boa jogada individual e acertou canto de Fernando Miguel.

Depois disso, os visitantes tiveram um gol anulado pela arbitragem, mas conseguiam segurar a pressão do Vasco. Com mais espaço para avançar, os gaúchos chegaram ao terceiro gol aos 32 minutos. Após cruzamento, Leandro Castán acertou Luciano na área e o árbitro marcou pênalti. Luciano cobrou com categoria e aumentou a vantagem dos visitantes no Rio de Janeiro.

Atrás no placar, o Vasco foi para cima para diminuir o marcador e chegou a acertar o travessão com Marrony. Só que depois disso, os donos da casa passaram a sofrer com o nervosismo e pouco fizeram nos minutos finais. O Grêmio só administrou o resultado para sair de campo com os três pontos.

Por:Gazeta Esportiva

