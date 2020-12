Grêmio volta a vencer Guaraní e enfrenta o Santos nas quartas da Libertadores

O Grêmio está classificado para as quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe de Renato Portaluppi venceu o Guaraní, do Paraguai, por 2 a 0, em sua Arena, e assegurou vaga na próxima fase do torneio continental. No jogo de ida das oitavas de final, em Assunção, o Tricolor venceu pelo mesmo placar.

O jovem atacante Ferreira, de 22 anos, abriu o marcador no início do jogo. Já nos acréscimos do segundo tempo, Rodrigues ampliou e deixou o jogo com números finais.

Agora, o Grêmio vai enfrentar o Santos na Libertadores. O Peixe eliminou a LDU no critério de gols marcados fora de casa, após vencer por 2 a 1 no Equador e perder por 1 a 0 na Vila Belmiro. As datas das partidas ainda não foram divulgadas pela Conmebol, mas o duelo de ida será disputado no meio da próxima semana.

Antes do primeiro embate pelas quartas de final do torneio, o Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo. O confronto na Arena do Tricolor gaúcho será válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – Como Luiz Fernando sentiu desconforto muscular no aquecimento, Ferreira foi escalado como titular no time do Grêmio de última hora. A entrada do atacante deu resultado, já que aos três minutos de partida o camisa 19 abriu o placar depois de cruzamento rasteiro de Bruno Cortez.

Dez minutos depois, os donos da casa quase ampliaram. Em novo cruzamento de Cortez, Diego Churín chegou finalizando e levou perigo ao gol de Servio.

A partir da metade do primeiro tempo, foi a vez do Guaraní ameaçar o Tricolor gaúcho. Aos 24 minutos, Maná lançou a bola na área para Báez, que cabeceou e tirou tinta do travessão. Pouco antes do intervalo, Florentín exigiu uma boa defesa de Vanderlei após forte cabeçada.

Na segunda etapa, o Grêmio voltou a ameaçar o Guaraní. Aos sete minutos, Lucas Silva recebe passe de Ferreira dentro da área e finalizou forte, mas o goleiro Servio salvou o time paraguaio. Aos 18, Isaque pegou a sobra de Darlan e balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 33 minutos, Pepê cruzou, Servio não conseguiu fazer o corte e Churín pegou o rebote, mas arrematou por cima da meta adversária. Já no fim do jogo, Miguel Benítez fez falta dura em Diego Souza e recebeu o cartão vermelho, deixando o Guaraní com um jogador a menos.

Com um homem a mais, o Grêmio teve tranquilidade para ampliar. Após receber passe de Maicon, Diego Souza deixou Rodrigues livre na frente do gol, que sacramentou a vitória mandante.



Foto: Lucas Uebel/assessoria

Fonte: Gazeta Esportiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...