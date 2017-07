Gretchen é estrela do clipe ‘Swish swish’, de Katy Perry

Brasileira divulgou teaser do vídeo com as letras da canção. Lançamento oficial será hoje.

Gretchen será a estrela do clipe com as letras da canção “Swish swish”, de Katy Perry. A brasileira divulgou um teaser do vídeo em sua conta oficial no Facebook. Segundo ela, a versão completa será lançada hoje (03) nas redes sociais da cantora americana.

“Foi lindo, eu me emocionei várias vezes”, escreveu Gretchen na publicação. “Está aí, meus amores, o Teaser de um trabalho fantástico com a Diva do Pop Mundial Kate Perry!”

“Swish swish” é uma parceria entre Perry e Nicki Minaj e foi lançada em maio pela cantora. A canção faz parte de seu disco mais recente, “Witness”.





