Gretchen quer encontrar Katy Perry após dançar em clipe: ‘Seria incrivel’

Gretchen agitou as redes sociais ao aparecer em um clipe de Katy Perry. “A Katy me achou exatamente por causa dos memes [da internet]. Ela foi pesquisar minha popularidade no Brasil e se interessou”, explicou em entrevista ao “Fantástico” deste domingo (9). Mas apesar da parceria, Gretchen e Katy não se conheceram pessoalmente. “Eu não sonho com isso, mas acho que um encontro meu e dela ao vivo seria uma coisa incrível, um encontro mundialmente comentado”, apostou. Mas garantiu que não se deslumbrou com o sucesso da parceria: “Nada muda na minha vida. Muda pras pessoas que são nossos fãs e que gostam de saber que o ídolo deles está bem”.

Artista assumiu que não sabe significado do título da música

Mas apesar de ter participado do projeto, Gretchen assumiu que não faz ideia do que significa “Swish Swich”, título da música de Katty Perry com participação de Nicki Minaj. “Eu não sei”, disse. E completou afirmando que estava surpresa com a dimensão que tomou esse trabalho: “Eu sabia que ia ser um grande boom aqui no Brasil, mas não imaginei que seria no mundo inteiro”.

Cantora elogia Gretchen: ‘É incrível’

Katy Perry não economizou nos elogios ao ser perguntada pela revista “Vogue Brasil” sobre o que achou da participação de Gretchen em seu clipe. “Ela é incrível, ela é linda, ela é icônica, ela é a internet”, vibrou a popstar, que adotou cabelo curto recentemente após uma queda provocada por excesso de tintura. Em seu Instagram, a mãe de Thammy Miranda comemorou o elogio da norte-americana, conhecida por seus looks extravagantes: “Gente! Ela é incrível”.

Anitta procurou Gretchen após sucesso de clipe

Além de protagonizar o clipe de Katy Perry, Gretchen também estrelou o trailer de divulgação da série “Glow”, produção original da Netflix. Ao tomar conhecimento nos novos trabalhos da artista, Anitta parabenizou a mãe de Thammy e brincou com a carreira internacional. “Uma brasileira lacrando na carreira internacional e não sou eu? Gretchen arrasando no ringue de Glow. Amei! Também quero, Netflix”, escreveu no Twitter. Gretchen, então, falou empolgada sobre o comentário da funkeira: “Adoro, sou fã demais! Ontem mesmo ela me mandou um WhatsApp dizendo que estava muito feliz com tudo isso que tava acontecendo comigo, queria fazer uma live, mas infelizmente eu estava muito ocupada. Mas ela é incrível A nova musa dos anos 2000 com certeza é ela, tem uma voz incrível, dança muito, linda e é verdadeira como eu, acho massa”, elogiou.

