Greve corta abastecimento de combustível no Aeroporto de Brasília

Estoque de querosene pode acabar no fim da tarde desta quarta-feira (23).

A concessionária Inframérica, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, informou nesta quarta-feira (23) que só tem estoque de querosene até o fim da tarde por conta da greve nacional de caminhoneiros. As informações são do jornal Correio Braziliense.

A companhia classifica a situação como de “atenção”. No entanto, não há atrasos ou cancelamentos decorrentes da restrição de combustível até o momento.

A frota de caminhões que traz o Querosene de Aviação (QAV) para o Terminal está parada no Entorno do Distrito Federal. Na noite de terça, somente quatro caminhões conseguiram chegar ao aeroporto. A Inframerica orienta as companhias aéreas a abastecer o mínimo na capital. Já os passageiros devem procurar as empresas para se informarem sobre possíveis mudanças em voos.

Para evitar transtornos, a Petrobras está enviando combustível de Betim (MG), com a escolta da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...