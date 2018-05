Greve de caminhoneiros suspende trabalho de 91 mil trabalhadores

Nesta terça (22), cinco plantas industriais estavam fechadas no país e o cenário para esta quarta previa ao menos 20 unidades sem condições para operar.

A paralisação dos caminhoneiros autônomos, em seu terceiro dia, suspendeu as atividades de 91 mil trabalhadores de plantas industriais da suinocultura e avicultura nesta quarta-feira (23).

De acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), há 78 plantas paradas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

O cenário supera a expectativa da entidade para o dia. Nesta terça (22), cinco plantas estavam fechadas no país e o cenário para esta quarta previa ao menos 20 unidades sem condições para operar.

Elas fecharam porque, com a greve dos caminhoneiros, não está sendo possível levar os animais das granjas para abate e a produção não consegue deixar a indústria para chegar aos supermercados ou aos portos, para exportação.

“O impacto até aqui é imenso, muito relevante e importante, muito mais do que das outras vezes [em que caminhoneiros pararam]. A consequência final é o desabastecimento”, afirmou nesta terça Ricardo Santin, vice-presidente e diretor de mercados da ABPA, que representa mais de 140 agroindústrias e entidades vinculadas à avicultura e à suinocultura.

A entidade publicou comunicado sobre os riscos ao setor caso os bloqueios persistam nas rodovias do país.”A continuar este quadro, há risco de falta de produtos para o consumidor brasileiro. Animais poderão morrer no campo com a falta de insumos”, diz trecho de comunicado da associação.

Ainda segundo a ABPA, contratos de exportação poderão ser perdidos e há “um forte aumento de custos logísticos com reprogramação de embarque de cargas”.

Fonte: FOLHAPRESS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...