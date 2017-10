Greve dos funcionários dos Correios completa 13 dias no Pará

Greve iniciou no dia 21 de setembro e servidores cobram melhores salários. Empresa diz que 83% dos servidores estão trabalhando e atendimento não está prejudicado. Sindicato informa que adesão à greve é de 60%.

Funcionários dos Correios em Belém completam 13 dias de greve nesta segunda-feira (2). Eles realizaram um ato em frente ao centro de treinamento dos Correios, no bairro do Telégrafo, para protestar por melhores salários.

A greve começou no dia 21 de setembro. De acordo com os Correios, a paralisação no Pará não está afetando os serviços de atendimento. Segundo a empresa, mais de 83% dos servidores estão trabalhando normalmente. Já o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios disse que cerca de 60% dos servidores da área de distribuição aderiram à greve e 50% de funcionários da área de atendimento estão paralisados no estado.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...