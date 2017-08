Grupo atira contra a polícia e invade agência bancária em Medicilândia

Crime foi na madrugada desta terça-feira (1º). Polícia Militar faz buscas na região.

Cerca de 20 homens armados invadiram no início da madrugada desta terça-feira (1º) uma agência do Banco do Brasil em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Os bandidos atiraram contra o destacamento da Polícia Militar na cidade e na fuga incendiaram um veículo. Ainda não há confirmação de quantias roubadas.

De acordo com a Polícia Civil, o bando estava em três carros, usava armas longas e se dividiu em dois grupos. Um deles ficou atirando contra o destacamento da PM, para impedir qualquer reação policial e o outro grupo foi até o banco.



Os criminosos invadiram a agência e usaram explosivos para abrir o cofre principal. Eles chegaram a fazer reféns em frente ao local, que foram liberados em seguida. A ação durou cerca de 30 a 40 minutos. Os tiros assustaram os moradores.

Na fuga, os bandidos seguiram em direção à Uruará pela rodovia Transamazônica. Em uma ponte eles queimaram um dos veículos para que não fossem seguidos. A Polícia Militar faz buscas na região.

