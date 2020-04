Grupo de 38 pessoas é autuado por descumprir decreto de prevenção a Covid-19 e fazer festa com drogas em motel do PA

(Reprodução/Tv Liberal) – Drogas foram encontradas no local. Ninguém foi preso e a Polícia Civil não informou se o motel será multado, conforme prevê o decreto que proíbe aglomerações no Pará.

Uma operação da Guarda Municipal e da Polícia Civil autuou 38 pessoas nesta sexta-feira (10), que participavam de uma festa dentro da suíte de um motel na avenida Mário Covas, em Ananindeua, na Grande Belém. Drogas foram apreendidas na operação. A festa descumpre o decreto estadual que veta aglomerações no Pará como medida de prevenção à pandemia do Covid-19. Ninguém foi preso e a Polícia Civil não informou se o motel será multado, conforme prevê o decreto estadual.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe chegou ao local após denúncia anônima. Ao chegar ao motel, os agentes constataram que havia mais de 30 pessoas na suíte. Durante a vistoria, foram encontradas drogas. As pessoas foram encaminhadas para a Seccional da Cidade Nova.

Segundo a Polícia Civil, cada um dos envolvidos vai assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de infração a determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença. Houve também o flagrante de 10 pessoas com drogas. O gerente do local também foi encaminhado para a Unidade Policial e será responsabilizado pelos termos da lei.

A Polícia Civil não informou a quantidade de droga apreendida nem quais foram os entorpecentes. Questionada se o motel será multado, já que o decreto estadual prevê multa de até R$ 50 mil para estabelecimentos que descumprirem a proibição do veto a aglomerações, a Polícia Civil não se manifestou.

10/04/2020 17h12

