Grupo de 41 alunos que cursam medicina no Paraguai chega em Ourilândia do Norte, no Pará

Eles têm família na cidade e estão alojados em escola municipal onde serão monitorados por 14 dias devido à pandemia do novo coronavírus.(Foto:Reprodução)

Ônibus com 41 universitários que cursam medicina no Paraguai chegou na noite de segunda-feira (20) em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Todos os alunos têm família no município e estão em quarentena.

O grupo está alojado em uma escola municipal e segue sendo monitorado pelos próximos 14 dias. De acordo com a prefeitura de Ourilândia do Norte, a medida foi necessária por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Tucumã

No domingo (19), um grupo de 62 estudantes vindo do Paraguai chegou a Tucumã, no sudeste do estado. Na estrada, eles ainda enfrentaram problemas por causa do decreto que proíbe viagens intermunicipais no estado, mas logo depois foram liberados. Os alunos seguem em isolamento social por 14 dias.

