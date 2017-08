Grupo de agricultores do interior do Pará faz caminhada em Belém

O grupo protestou pela regularização fundiária e projetos para agricultura familiar. Eles estavam acampados na Praça da Leitura, em São Brás, desde o fim de semana.

Um grupo de aproximadamente 100 agricultores familiares de vários assentamentos do Estado interditou, na manhã dessa terça-feira (22) uma faixa da Avenida Almirante Barros no bairro de São Bras. Eles caminharam pela pista e o trânsito ficou bastante lento. O grupo quer a regularização fundiária e projetos para a agricultura familiar.

Os manifestantes caminharam até a sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (Sedap), que fica na Travessa do Chaco, no bairro do Marco. O grupo é formado por pequenos agricultores dos municípios de Santa Izabel, Santo Antônio do Tauá, Acará, Moju e Ulianópolis. Eles estavam acampados desde o fim de semana na praça da Leitura, em São Bras.

O secretário Giovanni Queiroz recebeu uma comissão de líderes do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e se comprometeu a negociar a pauta de reivindicações junto com outros órgãos estaduais. Segundo a Sedap, esses agricultores familiares já possuem terras, mas pedem o apoio da secretaria em projetos produtivos, regularização fundiária, assistência técnica para os projetos e capacitação profissional.

No próximo dia 13 de setembro, os líderes do movimento voltarão à Sedap para uma nova reunião, desta vez com a participação de representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), para dar encaminhamento às propostas.

Sobre a assistência técnica, o secretário Giovanni Queiroz destacou que está trabalhando para fortalecer a Emater, que é o braço executivo das políticas elaboradas pela Sedap. “Sem uma assistência técnica forte, não há como ter crédito rural, nem produção e nem produtividade para os pequenos agricultores”, afirmou o secretário.

