Grupo de assaltantes é preso suspeito de fazer desmanche de veículos em Altamira

(Foto:Reprodução)- Foram encontrados com os suspeitos duas armas, munições, drogas, celulares e capacetes que podem ter sido usados durante os assaltos, de acordo com a Polícia.

Sete pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo e desmanche de veículos em Altamira, no sudoeste do estado. A Polícia Civil suspeita que os quatro homens e as três mulheres estejam envolvidos em crimes como roubos e furtos de motocicletas.

Todos foram localizados em uma residência no bairro Independente I, houve troca de tiros com a Polícia. A Polícia Militar chegou ao grupo depois de informações sobre o roubo de uma moto. O veículo estava sendo desmontado dentro da casa.

No local foram encontradas mais três motos roubadas que foram apreendidas. Também foram apreendidas na residência duas armas, munições, drogas, celulares e capacetes que podem ter sido usados durante os assaltos.

Segundo a Polícia Civil, um dos homens presos já tinha respondia por crime de homicídio. Um segundo preso é apontado por ter envolvimento também em um homicídio. Uma das mulheres presa já responde criminalmente por tentar entrar com drogas em um presídio.

Por G1 PA — Belém

