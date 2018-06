Grupo de Dança “Baila Brasil” vence 3º Festival de Quadrilhas do chopão 2018 em Novo Progresso

O Grupo de Dança “Baila Brasil” (Foto), de Novo Progresso, venceu o concurso de Quadrilhas Juninas do Chopão. O resultado saiu na noite deste sábado (16), após as apresentações no espaço improvisado na rua. A campeã da noite recebeu premiação em dinheiro. O primeiro lugar levou R$ 1,500 reais em prêmio.

A vice-campeã foi a “Dama e o Vagabundo”, de Novo Progresso, levou R$ 700reais.

Em 3º lugar, ficou o Grupo de Dança “Quintal do Vizinho”m recebeu R$ 300 reais.

As apresentações do Festival de Quadrilhas Juninas do Chopão foi feita pelo Locutor “Denis Macedo” começou às 20h, o evento é gratuito e realizado todos os anos com patrocínio do comercio local e organizado pelos proprietários do estabelecimento comercial.

A escolha foi feita pela mesa de jurados.

