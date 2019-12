Grupo de turistas que contratou hospedagem para passar virada do ano em Alter do Chão é vítima de estelionato

Na web, imagem de uma casa e informações da pousada fictícia ainda podem ser encontradas — Foto: Reprodução/Aluguel Pousadas

Ao chegar na vila, grupo descobriu que a pousada anunciada em um site oficial não existia.

Imagina você se programar para passar o réveillon com família e amigos em um lugar paradisíaco e com todo o conforto, pagar antecipadamente, e quando chegar ao destino descobrir que o sonho se transformou em pesadelo. Foi exatamente isso que aconteceu com 11 pessoas que pagaram por hospedagem para passar seis dias em Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, e ao chegar no local descobriram que a pousada não existe.

O caso foi registrado como estelionato na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no dia 28. De acordo com o relato de Juliana dos Santos Bitencourt, que é natural de Niterói (RJ), as 11 pessoas pagaram pela reserva da hospedagem R$ 11.550,00. O valor foi depositado na conta corrente de uma pessoa identificada como Reginei da Costa Alves.

Ainda segundo a denúncia, as reservas foram feitas em setembro deste ano, após consulta ao site oficial Booking.com, para um temporada de seis dias na Pousada Your Paradaise, que teria como proprietário Brendo Souza Dantas.

No dia 27 de dezembro, quando o grupo chegou à vila de Alter do Chão, distante cerca de 40km da zona urbana de Santarém, descobriu que a pousada não existe e que Brendo Souza Dantas é conhecido no local como estelionatário, tendo aplicado vários golpes, inclusive em empresários que atuam no balneário e que não estaria mais em Santarém.

O caso foi registrado no plantão do delegado Lucivelton Ferreira dos Santos para as providências legais.

Na web, no site Alugue Pousadas ainda constam informações sobre a fictícia pousada Your Paradise. No endereço atribuído à pousada funciona um hotel renomado da vila balneária de Alter do Chão.

Esclarecimento

Ao G1, a Booking informou que a reserva do grupo não foi feita por meio do seu site. Mas, se coloca à disposição das vítimas do golpe para juntos tentarem esclarecer o ocorrido. Veja a nota na íntegra:

“A missão da Booking.com é fazer com que vivenciar o mundo fique mais fácil para todos. Dessa forma, investigamos em nosso sistema se houve alguma reserva para este destino com as características apresentadas (número de hóspedes, valor da hospedagem, data de check-in) e não encontramos nenhum registro de que a reserva tenha sido realizada com a Booking.com.

Lamentamos o ocorrido com a hóspede e nossa Central de Atendimento ao Cliente, que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, se coloca à disposição da mesma caso ela tenha mais detalhes a oferecer-nos, inclusive número da confirmação da reserva, para realizarmos as tratativas necessárias”.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

30/12/2019 12h36

