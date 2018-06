Grupo do Brasil esquenta a sexta, que tem mais um capítulo da história da Islândia (Foto © Getty) /

O grupo E, com duas “decisões”, promete esquentar a sexta-feira de Copa do Mundo, que também terá mais um capítulo da história da surpreendente Islândia na Rússia. O dia de Copa do Mundo promete muitas emoções.

Na chave E, a seleção brasileira enfrenta teoricamente a seleção mais fraca do grupo, a Costa Rica, abrindo o dia, às 9h. Fechando o dia tem um equilibrado duelo entre Sérvia e Suíça, às 15h. No grupo da Argentina, às 12h, a Nigéria enfrenta a Islândia.

Brasil x Costa Rica

A seleção brasileira volta a campo na Rússia após o empate da estreia, diante da Suíça. A adversária é a seleção costarriquenha, que perdeu para a Sérvia no primeiro jogo e é, em teoria, o adversário menos difícil do grupo. Mas Tite, técnico brasileiro, não espera facilidade no encontro.

O treinador confessa que o Brasil tem pontos a melhorar com relação a estreia, após um empate pouco convincente contra a Suíça. O jogo diante da Costa Rica será decisivo para o futuro da seleção brasileira na Rússia.

“Jogos entram com caráter decisivo, em função do empate do primeiro jogo. Temos consciência disso. Para tornar o jogo defensivo como foi o anterior, e ofensivo com efetividade maior”, comentou.

Tite garantiu também que irá escalar o mesmo time da estreia no Mundial, com Fagner no lugar de Danilo, lesionado: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Já a Costa Rica tenta surpreender o grande favorito do grupo. Com a aposta no contra-ataque e na segurança do goleiro Keylor Navas, grande ídolo do país, os costarriquenhos acreditam que podem, ao menos, dar trabalho.

O técnico Óscar Ramírez deve apostar em Keylor Navas, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas, Marco Ureña.

Sérvia x Suíça

Uma coisa é certa: no duelo de Kaliningrado, tanto Sérvia, quanto Suíça entram em alta. Os sérvios venceram a Costa Rica na estreia, enquanto os suíços seguraram o empate contra o favorito, Brasil.

No retrospecto entre as equipes, grande vantagem da Sérvia, que venceu seis vezes e perdeu apenas duas. Para os sérvios, inclusive, uma vitória vale a classificação para as oitavas de final.

A Sérvia deve jogar com Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov; Nemanja Matic, Luka Milivojevic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic.

Já a Suíça ainda não perdeu em 2018, e tem um time talentoso, que quer levar o país mais longe na Rússia. Para isso, vencer a Sérvia é fundamental. Valon Behrami, que se recuperava de lesão nos últimos dias, estará disponível.

Com isso, o time pode ter Yann Sommer; Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Haris Seferovic.

Nigéria x Islândia

Todo jogo da Islândia é uma história boa de se ver. Foi assim na Euro, vai sendo assim na Copa. No primeiro jogo da história do país em Copas, os islandeses conseguiram arrancar um empate contra a Argentina.

Nesta sexta, contra a Nigéria, o time quer pensar além e busca uma vitória para, quem sabe, postular um lugar nas oitavas de final na última rodada. Mesmo sem ter Gudmundsson ainda 100%, o time promete estar forte.

A escalação deve inicial ter Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordor Magnusson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson; Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Rurik Gislason; Alfred Finnbogason.

Do lado nigeriano, a vitória também é fundamental. O time perdeu na estreia para a Croácia, e terá de vencer agora para seguir vivo. Para tentar furar o forte bloqueio defensivo islandês, é provável que um trio ofensivo seja lançado.

Com Ahmed Musa como opção para iniciar no ataque, a Nigéria deve jogar com Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, William Troost-Ekong, Leon Balogun, Brian Idowu; Wilfred Ndidi, John Obi Mikel, Oghenekaro Etebo; Victor Moses, Odion Ighalo, Alex Iwobi (Musa).

