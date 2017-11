Grupo do Paraguai iniciará obra de usina de etanol em Sinop em 2018

Investimento será de R$ 500 milhões.

(Foto Colheita milho divulgação)- Com investimento de R$ 500 milhões, a Indústria Paraguaya de Alcoholes S.A. (INPASA) iniciará as obras da primeira usina de etanol de milho de Sinop em fevereiro de 2018. A previsão do grupo paraguaio é que o empreendimento esteja em pleno funcionamento em no máximo dois anos. A informação foi dada pelos próprios empreendedores para a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR-MT), nesta quinta-feira, 09 de novembro.

A Indústria Paraguaya de Alcoholes S.A. (INPASA) é uma empresa de capital aberto. O investimento da empresa paraguaia em Sinop já havia sido comentado pelo Mato Grosso Agro recentemente (veja aqui). A Inpasa é hoje a maior produtora de etanol de milho da América Latina. Ela localizada no município de Nueva Esperanza no estado de Canindeyú ao leste do Paraguai e iniciou suas operações em 2008 e hoje produz 12 milhões de litros de etanol por mês proveniente de milho e cana-de-açúcar.

Em reunião com a prefeita de Sinop, nesta quinta-feira pela manhã, o grupo paraguaio destacou que a obra deverá gerar em torno de três mil empregos (diretos e indiretos).

Segundo o diretor-presidente da INPASA, José Odvar Lopes, a usina em Sinop é a primeira do grupo a ser instalada no Brasil. O empreendimento irá produzir entre 1,2 milhões e 1,4 milhões de litros de etanol de milho por dia, moendo 3 mil toneladas de cereal por dia. No ano o consumo de milho para produzir etanol deverá ser entre 800 mil toneladas e 1 milhão de toneladas.

“Nós fizemos toda uma sondagem de Sinop. Muitas cidades querem nosso investimento, mas Sinop se destacou na logística, crescimento e infraestrutura”, disse o diretor-presidente da INPASA, José Odvar Lopes, durante a reunião.

A usina será construída na região do Alto da Glória em Sinop e, de acordo com a prefeitura Rosana Martinelli, “Já conversamos com a Odebrecht para que seja construída uma passarela elevada em frente à escola para garantir a segurança dos alunos. O fluxo de caminhões operando durante o ápice da obra pode chegar até 300 por dia. Queremos que eles façam a parte deles, mas também precisamos fazer a nossa lição de casa”.

Os contatos entre a Prefeitura de Sinop e o grupo paraguaio tiveram início em fevereiro de 2017.

Essa será a segunda usina em solo mato-grossense a produzir 100% de etanol a partir do milho. Em agosto foi inaugurada a FS Bioenergia em Lucas do Rio Verde, unidade fabril criada a partir da joint venture entre a brasileira Fiagril e a norte-americana Summit Agricultural Group e que recebeu R$ 450 milhões em investimentos.

Por: Viviane Petroli -Mato Grosso Agro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...