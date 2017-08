Grupo é  preso antes de assaltar agência bancária 

Em um trabalho com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e a Polícia Militar, policiais civis prenderam em flagrante, em Uruará, município do oeste paraense, quatro homens acusados de integrar um grupo de assaltantes que planejava atacar uma agência bancária na região.

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Uruará, sob a coordenação do delegado Walison Damasceno, recebeu por volta das 2 h da madrugada a informação repassada pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sediada em Belém, que suspeitos planejavam roubar um banco em um município próximo a Uruará.



Assim, a equipe de policiais se deslocou ao local indicado, onde localizaram Beneval de Oliveira Alencar; Gilberto Alves Fernandes; Adriano Araújo Lisboa e Israel da Silva Sousa. No local foram apreendidos dois carros – uma caminhonete Hilux e um Fiat Doblô.

Na caminhonete, os policiais encontraram a pistola. Ainda, no decorrer das investigações, inicialmente os policiais localizaram o contato do grupo no município, que também foi preso. “Três deles já possuem passagem pela polícia por envolvimento em roubos a banco”, contou o delegado. Eles foram conduzidos à Delegacia para serem autuados pelos crimes de associação criminosa e posse ilegal de arma.

